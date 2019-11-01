2019-11-01T18:12:07+03:00
Политика

Путин рассказал, как использовать "навыки мудрых"

Президент пообщался с участниками чемпионата рабочих профессий
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками движения WorldSkills. Фото: Алексей Никольский/ТАССВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками движения WorldSkills. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Чемпионат рабочих профессий WorldSkills - одно из любимых мероприятий Владимира Путина. Два месяца назад он лично прилетал в Казань на мировое первенство, хозяином которого была Россия. В Екатеринбург, где всю эту неделю проходил Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019, президент не поехал, но с представителями предприятий, организаций и учебных заведений, участвовавших в нем, пообщался с помощью телемоста.

- От души всех приветствую, кого мы можем назвать настоящими мастерами – рабочих, инженеров, всех, кто показал свои знания, умения, - сказал Путин. - Международное движение WorldSkills прижилось в нашей стране и становится, по сути, общенациональным. И прежде всего потому, что отвечает стратегическим задачам нашего развития, запросам системы образования, экономики, всего общества.

Президент подчеркнул, что движение уже охватило все регионы России. В нем участвует 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний страны. И благодаря ему заработали новые социальные лифты, у представителей рабочих профессий появилась возможность сделать шаг вперед в карьере, повысить доход и благополучие своей семьи.

- Мы предложили и уникальный формат состязаний работников наших крупнейших предприятий и корпораций, - напомнил Путин. - И его результаты - наглядный, справедливый показатель усилий государства и бизнеса, компаний по подготовке квалифицированных рабочих.

Большим успехом в России стал пользоваться конкурс «Навыки мудрых», в котором участвуют представители старшего поколения. И его президент выделил особо.

- Хотел бы отметить еще одну важную, объединительную миссию, которая сложилась у нас – укрепление связи поколений, - сказал он. - И конечно, сотрудничество образования и реального сектора экономики – это яркий пример обоюдной выгоды. Как говорят в бизнесе win-win, то есть тогда, когда все выигрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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