Пожар на Большой Сухаревской устроил алкоголик, а потом сбежал

Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар в центре Москвы. Квартира загорелась в дореволюционном доме на Большой Сухаревской около 15.00. Люди в панике стали выскакивать из дома. Те, кто сразу не сообразил, стали звать на помощь, выглядывая из окон. Картина страшная. Прохожие останавливались и не знали, как помочь. Однако спасатели быстро прибыли на место и начали эвакуацию людей. Снимали с верхних этажей одного за другим.

- Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 28 человек, из них троим понадобилась помощь медиков. Принятыми мерами в 16.58 пожар был локализован, а в 17.08 — ликвидирован, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/741480" frameborder="0"></iframe> Колонна с пожарными машинами прибыла на место пожара в Москве.

Причину пожара спасатели пока не называют — нужно время для выяснения обстоятельств. Но рассказывают, как все происходило. Горела квартира на втором этаже. Быстро ликвидировать пожар не удавалось из-за нескольких обстоятельств: дом 1915 года постройки, деревянные перекрытия и огонь частично ушел в шахту лифта.

- Несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены. Трое госпитализированы, угрозы жизням нет, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Причину пожара спасатели пока не называютФото: Агентство городских новостей "Москва"

За помощью к медикам обращались многие, в том числе и заслуженный художник-иллюстратор России Герман Мазурин, его осмотрели на месте — от госпитализации он отказался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/741484" frameborder="0"></iframe> Видео из внутреннего двора дома на Большой Сухаревской.

При эвакуации людям предоставили места в двух автобусах, после было решено о месте их временного прибывания. Попасть в дом сегодня люди не смогут, ремонтными работами будет заниматься столичный департамент ЖКХ.

- В квартире, где был очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

О соседе алкоголике говорят и жильцы. По их словам, мужчина жил сам, у него часто собирались пьяные компании. Из квартиры всегда пахло спиртом и грязной постелью. Версия соседей, что пьяный мужчина уронил сигарету и не смог сам потушить возгорание. Еще одна версия, что он забыл снять с плиты кастрюлю или сковородку.

- Нам пока не удалось найти человека, который проживал в квартире, где был пожар. Но он точно успел выбежать на улицу. Видели его только медики. Он подходил к ним, ему оказали помощь, а потом мужчина куда-то ушел, - говорят спасатели.