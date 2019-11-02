«Рано или поздно правительство попросит банки списать долги населению»

«СТРАХИ ПО ПОВОДУ 90-х ВО МНОГОМ ЛЕГЕНДА»

- Минувшей зимой вы описывали ситуацию в российской экономике: «Надежды на ускорение перечеркнуты. 2019 год станет временем относительно комфортного застоя». По-вашему, у нас сейчас новая эпоха застоя? Ждать ли новую перестройку?

- Советский застой начала 1980-х по нынешним временам застоем, конечно, не был. Экономика страны развивалась достаточно динамично. С другой стороны, та экономика не была ориентирована на людей. Сейчас люди находятся на гораздо более высоком уровне потребления. Нынешний застой более глубокий с экономической точки зрения, но относительно комфортный для людей.

- Может быть, тогда это не застой, а стабильность?

- Можно и так сказать. Стабильность ведь предполагает неизменность происходящего. И у нас она, в частности, воплощается нулевым экономическим ростом. И по большому счету в обществе сейчас нет запроса на серьезные экономические прорывы.

- Возможно, это связано с тем, что старые застойные времена многие вспоминают с ностальгией. И то, к чему может привести перестройка, тоже не забыли. Есть такой пугающий момент?

- Мне кажется, что страхи по поводу перестройки и даже лихих 90-х - это в значительной мере легенда. Напугал ли людей распад Союза? Вы спросите сейчас у народа: хотят ли они снова присоединить Узбекистан и Таджикистан? Не уверен, что хотя бы треть выскажется за. К тому же выросло уже два поколения, которые не помнят брежневского застоя. Через 5 - 7 лет все призывы «Давайте не повторять 1991 или 1993 год» просто будут обращены в никуда. Все меньше будет людей, которых это коснулось лично.

Владислав Иноземцев.Фото: Иван ВИСЛОВ

НЕ НОЧНОЙ СТОРОЖ, А НАДЗИРАТЕЛЬ

- Бюджет пухнет от денег. Международных долгов у нас практически нет. И при этом бедность в стране не сокращается, а то и растет. Почему у нас государство само по себе, а люди сами по себе?

- В современной либеральной экономике так и должно быть. Но государство должно при этом людям не мешать. С этим у нас проблема. Нужно как можно меньше изымать из экономики денег, давая людям возможность самим решать, куда их вкладывать. У нас государство как будто пришло к выводу: люди не знают, куда девать деньги, они их вывезут, украдут у самих себя. Поэтому деньги надо забирать и хранить в кубышке.

- Это уже не государство - ночной сторож, а какой-то надзиратель, который стоит над душой.

- У государства такая налоговая и бюджетная политика, что, по сути, оно живет на ренту. Мы собираем огромные доходы от налога на добычу полезных ископаемых, которого во многих странах вообще не существует. Мы собираем огромные доходы через экспортные пошлины на нефть и газ, чего тоже во многих странах нет. Но логика у такого поведения есть. Любые внешние шоки могут вызвать реакцию населения, и в этой ситуации людей надо, говоря русским языком, задобрить.

- То есть раздача пряников народу все-таки будет?

- Конечно. Только надо понимать, что резко все не разбогатеют. Резервы на самом деле не так велики, это сейчас около 7% ВВП примерно. Запустить экономический рост на таких вливаниях невозможно. Но при серьезных потрясениях (например, нефть по $25) эти деньги помогут достаточно долго давать населению понять, что ничего страшного не происходит.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖНО

- В 2019-м повысился НДС до 20%. Особого положительного эффекта для бюджета это не дало. Но и инфляция не так разогналась. Для чего все это было?

- Оба последних больших изменения в финансовой системе - пенсионная реформа и повышение НДС - были абсолютно бессмысленными. Пенсионную реформу объясняли так: у нас демографическая яма, население стареет, надо что-то делать. На мой взгляд, стареющее население - это большой шанс. В условиях, когда рабочая сила ограничена, придется выкручиваться - это должно привести к модернизации. То, что делали 10 человек, будет делать один вместе с машинами. Это естественный путь развития. Но мы хотим по-прежнему работать исключительно на экономике больших цифр и невысокой эффективности.

- А что касается НДС?

- Экономика находится в глубокой стагнации. В такой ситуации повышение цен невозможно. Как только вы повышаете цены, тут же потребитель уходит. Поэтому повышение НДС, по сути, съело часть прибыли предприятий. Бремя лишь частично переложили на потребителей. Плюс повысили НДС, но тут же началось: а мы дадим льготы здесь, увеличим ассигнования там. По сути, собрали эти дополнительные 560 - 600 млрд рублей в год, но через другие инструменты их и потратили. Мне кажется, что в условиях неустойчивой экономики лучше вообще ничего особо не менять.

- Есть мнение, что уровень потребления в России поддерживается только за счет кредитов. Этот пузырь скоро лопнет?

- Закредитованность есть. Некоторые люди доведены до отчаяния. На каком-то этапе это вызовет жесткий кризис - отказ платить по долгам, по ЖКХ. Но выход достаточно прост. Правительство вынуждено будет просить банки долги списать. И это не будет большой проблемой. Это может резко поправить поддержку населением правительства. А экономике это серьезный удар не нанесет. Фактически Центробанк уже это делает, спасая банковскую систему. И это даже не оказывает негативного эффекта на инфляцию.