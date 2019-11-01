Московские врачи спасли зрение малышу из Хакасии, которому мать выколола глаза

Хорошая новость вечером в пятницу, 1 ноября, пришла из московского научного Центра глазных болезней имени Гельмгольца. Четырехмесячный Никита Муравьев* из Хакасии, которому мама выколола глаза, будет видеть. Врачи боялись делать прогнозы, но чудо все-таки случилось.

- Сегодня ребёнку провели сложную многочасовую операцию сразу на оба глаза. Были применены самые передовые технологии в области офтальмологии, задействовано высокотехнологичное оборудование. Удалось сохранить один глаз. Он был буквально заново собран по фрагментам, - сообщил «Комсомолке» Максим Радецкий, пресс-секретарь министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

После ссоры с мужем мальчика ослепила родная мать

Второй глаз, к сожалению, сохранить не удалось. Вместо него малышу установили углеродный имплант. Сейчас состояние Никиты стабилизировалось. Его жизни ничего не угрожает. Но самое главное, по прогнозам медиков, он будет видеть. В дальнейшем мальчик сможет жить полноценной жизнью. Современные импланты почти невозможно отличить от обычного человеческого глаза.

Но пока ребенку предстоит долгий процесс реабилитации. В московской клинике он пробудет как минимум две недели. А вот родной мамы рядом с малышом нет. Против женщины возбуждено уголовное дело.

Напомним, спецбортом МЧС из Хакасии Никиту доставили в Москву в четверг, 31 октября. А началась эта дикая история 26 октября. В этот день мама мальчика словно обезумела. Заподозрив мужа в измене, женщина решила отомстить и ножом выколола глаза младенцу.

*Имя ребенка изменено по этическим соображениям

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Ревность иногда толкает людей на страшные поступки. 36-летняя Оксана Муравьева* из села Таштып (Хакасия), примерная домохозяйка и многодетная мать, кухонным ножом вырезала глаза своему 4-месячному сыну Никитке. Все потому, что приревновала мужа к сопернице. Сейчас мальчика пытаются спасти всей республикой. Ребенка отправили в Москву, где лучшие врачи попробуют спасти ему уцелевший глаз. Как такое могло произойти – разбираются следователи СК и, конечно, психологи и психиатры (подробности)