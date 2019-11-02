Александр Закатов: Николай II не любил икру, а любил картошку и пельмени

Директор канцелярии Главы Российского императорского дома, кандидат исторических наук Александр Закатов рассказал «КП», каким был последний царь в нашей истории в обычной жизни — что ел и пил, как развлекался…

ЭТА ИКРА УЖЕ В ПЕЧЕНКАХ

- Император, действительно, не был гурманом и, как писали, пек картошку в саду Аничкова дворца?

- Все государи дома Романовых были довольно непритязательны в еде. Император Павел, например, любил сосиски с тушеной капустой.. То, что Николай II пек картошку- исторический факт. Он вообще многое любил делать руками — колоть дрова, пилить. Это стало известно после цареубийства — прежде только близкие знали.

- Морские офицеры императорской яхты «Штандарт» отмечали, что государь любил жареные пельмени на сковородке, но отчего-то не любил семгу и икру.

- Его, тогда еще цесаревича, действительно много угощали соленой рыбой и икрой в Сибири жарким летом 1891 года. Тогда он возвращался после долгого путешествия с Дальнего Востока в столицу. А его угощали всем соленым, и ему постоянно хотелось пить. Вот с тех пор ему ни красная рыба, ни икра не нравились. Кстати, ни то, ни другое во времена Николая II не считались деликатесом. И хотя ему, конечно же, предлагали все самое свежее и самое изысканное на взгляд местного начальства — те закуски ему изрядно надоели.

- К десертам относился спокойно, покурить после еды любил?

- Он обычно курил папиросы — сигары иногда. Сладкоежкой не был - торты и пирожные доставались детям.

- После отречения меню царя весной 1917-го урезали сразу и сильно?

- Убрали фрукты. Хотя поначалу поставки продолжались - договоры то были заключены! Революция - революцией, а министерство императорского двора было упразднено позднее. Когда у нового правительства дошли руки, они стали ограничивать императорскую семью. Иногда назло, потому что сами не испытывали недостатка ни в чем. В меню, которое я видел, в том числе в рукописном варианте — были довольно скромные блюда. Иногда звучит красиво, вроде консомэ — а это же просто бульон, куриный или говяжий..

В мае 1896-го, когда Николай II уже полтора года был российским императором, в Успенском соборе Кремля состоялось его миропомазание, которое фотографически запечатлел Валентин Серов. Фото: Редакция художественного оформления издательства «Вече»

РЮМКА ВОДКИ НА СТОЛЕ

- В гвардейских полках ходила легенда про царскую закуску под коньяк — лимон, посыпанный размолотым кофе, смешанным с сахаром.

- С этим связаны разные легенды. Я никогда не видел документального подтверждения, что такое придумал именно император. Есть другая история: однажды государю поднесли русский коньяк, кажется, фабрики Шустова. Он выпил и невольно поморщился. Но не от коньяка — от поданного в качестве закуски лимона. Другая версия — подали французский коньяк. Когда Николай II выпил и увидел, что все зашушукались от того, что он поморщился — он сказал, что коньяк великолепен, а поморщился оттого, что закусил лимоном. Но вообще я не очень верю, что государь мог хороший коньяк закусывать лимоном, потому что так тогда не было принято.

- В дневнике Николай есть запись 1906-го года, что «попробовал 6 сортов портвейна, надрызгался», от чего «спал прекрасно»…

- Он писал это с юмором. Да, почувствовал, что выпил больше, чем нужно. И понимал, что на него всегда все смотрят. Случаи, когда он выпивал более, чем несколько рюмок, были редки. А русская рюмка тогда была 25-30 граммов. И пили их не одну за другой, а со вкусом и с закусками. К основным блюдам подавалась вино, к десерту коньяк или дижестивы. Опьянения не вызвало.

- Фрейлина двора, графиня Буксгевден писала, что император пил так — рюмку водки перед завтраком и рюмку мадеры после. И ему наливали из отдельной бутылки.

- Николай пил мало. Ему поставляли, полагаю, лучший портвейн и мадеру из Португалии. При том царь любил крымские вина. Он ценил их и заботился о виноделии. Нельзя сказать, что он, любил какой-то отдельный напиток. При том культура пития у него была развита высоко. И надо понимать, что его завтрак — это по нашему обед. То есть, рюмку водки он выпивал не перед тарелкой манной каши, а в час или в два часа дня. Там уже и суп был, и закуски.

Николай II на охотеФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Писали, что уважал минералку?

- Кроме «Ессентуков» на столе была вода «Кувака» - из имения коменданта двора Воейкова, зятя барона Фредерикса. Из-за этой воды над ним подсмеивались и называли Кувакой. Военный комендант Воейков личность противоречивая, его роль неприглядна в момент отречения. В переписки императрицы с мужем в приватном письме было: смотри как бы все не забрал в свои руки Воейков, ведь Фредерикс старый и уже начал выживать их ума. Но вода из его имения, очевидно, была хорошей. А, например, в Боржоми было имение великих князей Михаила Николаевича, потом Николая Михайловича - они тоже занимались разработкой минеральных источников.

КОШКИ НА ДУШЕ СКРЕБУТ

- Царь был страстным охотником?

- Он был хорошим стрелком. Да, в молодости случались не самые удачные охоты, но потом он стал метко стрелять. Охотился часто. В числе его трофеев - зубры, лоси, медведи. Их водилось гораздо больше, чем сейчас, в том числе, в окрестностях Питера и Москвы. И охота была способом регулирования численности. Например на медведей и волков иногда приходилось устраивать облавы потому, что они становились угрозой не только для скота, но и для людей. Такое же отношение сложилось к бродячим животным. Бесхозные животные представляли опасность. Собаки сбивались в стали и нападали на людей.

- Откуда миф о тысячах кошках, убитых самодержцем?

- Была традиция — отстреливать бродячих животных в санитарных целях. Для современного человека это может показаться диким. Домашних четвероногих он не отстреливал, но то, что какая-то кошка домашняя могла сбежать и пасть от руки государя , исключать нельзя.

Николай II поддерживал себя в формеФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Стрелял - для поддержания формы?

- Да, стрелял по бродячим — так поддерживал форму, когда не было возможности выехать на охоту.

Кстати, когда встал вопрос о причислении его к лику святых, выдвигался контраргумент, что святые не убивают кошек. Но Николай Александрович при жизни не собирался становиться мучеником и страстотерпцем. И не рассчитывал на то, что будет канонизирован. А святые - не безгрешные люди.

Николай II не ходил по коридорам Зимнего или по парку и не отстреливал усатых-полосатых. Да, в его записках есть «подстрелил двух ворон, убил кошку». Но это случаи единичные.

А Я СЯДУ В КАБРИОЛЕТ

- Николай любил машины, но сам за руль не садился?

- Вообще первый автомобиль при дворе приобрела его матушка, вдовствующая императрица. Возможно, Николай II думал, что, раз ее это развлекает, то надо ее поощрить. И он приобрел для матери ещё один автомобиль. Женщины императорского дома очень оценили это новшество. Супруга будущего главы династии Кирилла Владимировича, великая княгиня Виктория Федоровна, любила сама водить и поощряла развития автомобильного спорта —возникло ралли «Виктория». Они и узнали о начале Первой мировой войны в Риге, во время проведения автогонок.

- А с кем ездил император?

- Первым консультантом государя в плане авто был князь Владимир Орлов, начальник военно-походной канцелярии. Князь не был личным водителем Николая - он был его другом, приближенным, и просто катал на своей машине. Потом император стал составлять гараж. Появились профессионалы которые стали его обслуживать.

Машины были в основном французские — «Делано Белльвиль». Еще были «мерседесы» и «роллс-ройсы». Закупалось это на особые суммы . У Николая было деликатное отношение к расходованию средств. И машины не входили в число государственных расходов.

Николай любил скорость, но те аппараты не могли развить больших скоростей. Хотя тогда ему казалось, что едут очень быстро.

- Керенский и Ленин позже ездили на машинах свергнутого царя?

- Конечно. Откуда им еще было взять машины, как не из царского гаража? Машины были в хорошем состоянии.

И НОЖКОЙ НОЖКУ БЬЕТ

- Николай II был театралом и сам играл?

- При дворе делали постановки. Некоторые члены династии достигли высот. Известно, что великий князь Константин Константинович написал драму «Царь иудейский» — ее подверг критике Синод, но при дворе она была поставлена. Николай понимал значимость театрального искусства.

- Он писал матери в 1896-м, что дважды не мог попасть на постановку «Ревизора»...

- Ему не удавалось попасть в театр не из-за отсутствия билетов — нет, из-за занятости. Если бы он пожелал — ему бы уступили место. Император был большим почитателем Гоголя. Читал его супруге, детям. Понятно, почему он хотел посетить «Ревизора» — тот, кстати понравился даже Николаю I, который сказал «всем досталось и мне тоже».

- В записках о балетах царь отмечал балерину Анну Павлову...

- Он любил и балет, и оперу, и его связывали романтические отношения с балериной Матильдой Кшесинской. Он был знаком со многими исполнителями. Юрий Морфесси - эстрадный и оперный певец государю пел. Царь знал и ценил Шаляпина.

- А вот жена его театр не слишком жаловала?

- Александра Федоровна была воспитана в лютеранском духе, более аскетичном. Позже она приняла православие и традиции русского двора, но у нее часто случались мигрени, и ноги болели — это могло быть одной из причин ее отнощения к театру. А оперу «Жизнь за царя», которую она однажды не досидела, где показывалась истории России и начала Дома Романовых, она любила.

Николай II с царевичем Алексеем НиколаевичемФото: GLOBAL LOOK PRESS

НАД ЗЛАТОМ ЧАХНЕТ

- Царь был мотом?

- Есть исторические анекдоты, что он плохо ориентировался в ценах. Он не был транжиром, он был бережливым человеком. Не скупым. И когда было надо что-то важное для государство купить, он старался эти траты не ограничивать — то, что служит военным и экономическим интересам государства и то, что способствует престижу государства.

- Но отмечались и дорогие покупки, никак не связанные с укрепление обороны или экономики?

- Это были заказы ювелирных изделий, украшений, как правило для жены, яйца Фаберже. В его сознании это было покровительством искусству. Многое из предметов искусства закупалось за рубежом —и это было представлено в музеях.

- Сколько в год тратили на императорский двор?

- Цифры есть, в частности, в работах известного историка, доктора наук Зимина — из государственного казначейства с 1900 года ежегодные ассигнования в Министерство императорского двора составляли 16 миллионов рублей, при том, собственно, на содержание семьи Романовых шло около 5 миллионов.

(Если разделить расходы на царскую семью на все 160 миллионов жителей империи (на 1909 год), то получится 32 копейки на душу населения, и кстати, водка «красноголовка» (0,61 л) стоила 40 копеек за бутылку — ред.).

НАШЕ ДОСЬЕ

26-летний сын императора Александра III, Николай II вступил на престол в ноябре 1894 года — вскоре после кончины отца. В Ливадийской Крестовоздвиженской церкви молодой царь 1 ноября присягнул российскому престолу. А ему самому, в свою очередь, 2 ноября принесли присягу высшие придворные, чиновники, армия и тогда же был обнародован Высочайший манифест. Коронацию перенесли на полтора года из-за 12-месячного траура по скончавшемуся отцу-императору — и сопровождалась она жуткой трагедией, давкой на Ходынском поле.

ТРОФЕИ

«30 октября. 8 часов отправился по железной дороге в Петергоф на охоту. Всего убито: 557. Мною: 37. 1 тетерев, куропаток 16, сова, козёл, 3 русака, 15 белок. 24 октября. Всего убито: 225, мною: 20. Тетеревов— 8, зайцев— 12. 19 октября. Убито: 214. Мною: 11. Фазанов — 3, зайцев— 8. 25 сентября. Охота вышла удачная. Всего убито 32. Тетерева 23, семь зайцев и2 глухаря. Мною— 5 тетеревов» ( из дневников Николая II за 1907 год).

ИЗ ЦАРСКОГО МЕНЮ

- 17 апреля 1917 г. к завтраку было выписано: яблок 7 шт., винограду 3 фунта, груш «дюшес» 8 шт., шесть апельсинов и полфунта варенья. Из спиртного подан графин вишневого кагора.

- На высочайшем обеде 24 апреля 1916 г. (на 12 персон) на столе были: бутылка «Шато-Лароз», бутылка «Шабли» белого, бутылка «Мадеры № 2», полубутылка «Мадеры № 2», бутылка «Хереса» 1896 г., пять бутылок кваса монастырского, бутылка минеральной воды «Ессентуки» и бутылка минеральной воды «Кувака»...

ВОПРОС ДНЯ

А не восстановить ли нам монархию?

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:

- Повернуть историю вспять невозможно. Менталитет российского народа изменился чрезвычайно. Монархия может интересовать лишь узкий круг людей. И никогда уже не захватит умы большинства людей в России.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, ведущий:

- При наличии у монархии множества очевидных достоинств у нее есть и один не менее очевидный недостаток: крайне трудно сменить профессионально непригодного руководителя. А Николай II был профнепригоден для управления империей. Но сменить его оказалось практически невозможно.

Вадим ДРОБИЗ, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Восстановление монархии в России - чушь собачья. Тема эта лишь пиар. Я негативно отношусь к нашим монархам, к Николаю II особенно, его правление довело страну до ручки.

А не восстановить ли нам монархию?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Отец ПАВЕЛ, духовник Центра защиты материнства и детства имени святых Петра и Февронии:

- Возвращение монархии не вопрос церкви. Знаю, что у людей есть такие чаяния. Кто-то ждет возвращения СССР, а кто-то монархии, но это не в церковном ведении. Любой христианин молится о той власти, которая дана. Раз строй сложился - значит, Богу так было угодно. Может быть, церкви при монархии было и комфортно, но это при условии, что царь был истинно православным.

Константин ЧЕРЕМНЫХ, конспиролог, политаналитик:

- Монархия Россию спасала веками. Звала на подвиги, на покорение территорий. Монархия была строем, при котором властитель знал, что кто-то из его детей будет править дальше, и был сильно заинтересован в том, чтобы беречь страну и свою репутацию. Репутация короны для российских монархов была важна. Николай Второй стал последним не потому, что с неба свалились большевики, - в этом есть доля его вины и членов его семьи.

Наталья КОРШУНОВА, гипнолог, клинический психолог:

- Может, через сколько-то лет мы к этому вернемся. С точки зрения психологического комфорта если людей устраивает нынешняя демократическая форма правления, то о монархии они не задумываются. Если им станет некомфортно и им с точки зрения пиара красиво представят монархию - согласятся и на монархию.

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