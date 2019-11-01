В ООН отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Постпредство России при ООН открыло в стенах штаб-квартиры Организации фотовыставку работ победителей Международного фотоконкурса им. Андрея Стенина. Мероприятие приурочено к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Выставку открыл постпред нашей страны при ООН Василий Небензя.

Фотоконкурс проводится ежегодно ИА «Россия сегодня», отмечая профессионализм и мужество журналистов. Российский журналист Андрей Стенин погиб в 2014 году, находясь в рабочей командировке на Украине. Его смерть вызвала огромный общественный резонанс. Указом Президента РФ Андрей Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.

В преддверии Международного Дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ЮНЕСКО выпустила доклад «Интенсификация нападений, новые средства защиты», согласно которому почти 90% ответственных за убийства 1109 журналистов по всему миру в период с 2006 по 2018 год не были признаны виновными.

Публикация отмечает рост числа убийств журналистов на 18% за последние 5 лет (с 2014 по 2018 гг.) по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Согласно докладу, арабские государства являются самым опасным регионом для журналистов (30% от всех убийств журналистов в мире). За ними следуют страны Латинской Америки и Карибского бассейна (26%) и регион Азии и Тихого океана (24%). Доклад демонстрирует, что за последние два года (2017–2018 гг.) 55% убийств журналистов происходили в зонах, свободных от конфликта. Эта тенденция служит примером изменяющейся природы убийств журналистов, которые часто становятся жертвами по причине своих расследований преступлений и случаев коррупции и публикаций по вопросам политики.