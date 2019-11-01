2019-11-01T22:56:28+03:00
В мире

В ООН отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается 2 ноября
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Постпред РФ при ООН В. Небензя на открытии фотовыставкиПостпред РФ при ООН В. Небензя на открытии фотовыставкиФото: Алексей ОСИПОВ
Изменить размер текста:

Постпредство России при ООН открыло в стенах штаб-квартиры Организации фотовыставку работ победителей Международного фотоконкурса им. Андрея Стенина. Мероприятие приурочено к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Выставку открыл постпред нашей страны при ООН Василий Небензя.

Фотоконкурс проводится ежегодно ИА «Россия сегодня», отмечая профессионализм и мужество журналистов. Российский журналист Андрей Стенин погиб в 2014 году, находясь в рабочей командировке на Украине. Его смерть вызвала огромный общественный резонанс. Указом Президента РФ Андрей Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.

В преддверии Международного Дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ЮНЕСКО выпустила доклад «Интенсификация нападений, новые средства защиты», согласно которому почти 90% ответственных за убийства 1109 журналистов по всему миру в период с 2006 по 2018 год не были признаны виновными.

Публикация отмечает рост числа убийств журналистов на 18% за последние 5 лет (с 2014 по 2018 гг.) по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Согласно докладу, арабские государства являются самым опасным регионом для журналистов (30% от всех убийств журналистов в мире). За ними следуют страны Латинской Америки и Карибского бассейна (26%) и регион Азии и Тихого океана (24%). Доклад демонстрирует, что за последние два года (2017–2018 гг.) 55% убийств журналистов происходили в зонах, свободных от конфликта. Эта тенденция служит примером изменяющейся природы убийств журналистов, которые часто становятся жертвами по причине своих расследований преступлений и случаев коррупции и публикаций по вопросам политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тина Канделаки поздравила «Матч ТВ» с днем рождения
В Белом доме сообщили о готовности к импичменту Трампа
Из горящего дома в центре Москвы помимо людей спасли и сову
Китаю и США удалось согласовать основные пункты торгового соглашения
Антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против Кличко
Эксперты определили «Индекс любви» постов россиян в соцсетях
В Турции задержали двух россиянок по подозрению в принадлежности к ИГ*
Глава комитета Рады ушел в отставку после секс-скандала
Путин призвал не допустить дефицита квалифицированных кадров в России
В театре Сатиры опровергли информацию об экстренной операции Ширвиндта
В Тернополе Зеленского встретили криками «позор»
В Кремле прокомментировали требование Киевом «репараций»
Убивший женщину на детской площадке свел счеты с жизнью в СИЗО
Минтруд разработал законопроект по упрощению выплаты пенсий
Советником губернатора Тюменской области может стать каждый
Певца Григория Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии
Свидетелю по делу рейса MH17 предлагали домик в Голландии за «нужные» сведения
Движение «За права человека» ликвидировал Верховный суд
Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Самолет готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
В Риге ночью демонтировали памятник героям-подводникам Балтики
Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи
Россию ждет «розовая» зима
В Совфеде с юмором отнеслись к требованию Украины заплатить за разрушенный Донбасс
В Молочном союзе заверили, что молоко прибавит в цене не более 3 процентов
В ЦОДД почитали сколько человек погибло с начала 2019 года из-за превышения скорости
Трамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с Зеленским
Москва досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газа