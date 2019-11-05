Инвалиды-колясочники в Брянске сдают ГТО: “Ребята готовы к даже более сложным нормативам”

Стрельба, теннис и даже значки ГТО - кто сказал, что спорт это только для здоровых, сильных и молодых? Показывать результаты и добиваться успеха может каждый. Просто для кого-то спортивные победы становятся еще и победой духа - над стереотипами, предубеждениями. Клеткой собственного тела в конце-концов.

Это доказывают колясочники из Брянска. В этом году они одними из первых в стране опробовали комплекс “Готов к труду и обороне”, специально разработанный для людей с инвалидностью. И доказали: даже с ограниченными возможностями здоровья у человека может быть безграничная сила воли.

- Нормативы были разработаны НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в Петербурге. Они существенно отличаются от “обычных”. Так, для колясочников и инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата (а именно с ними мы и работаем) нет бега, лыж и других дисциплин. Зато есть упражнения с гимнастической палкой, отжимания от брусьев и так далее. Причем наши ребята не против, если бы нормативы усложнили - они готовы к этому, - рассказывает Ирина Лаврушина, директор брянского “Центра реабилитации инвалидов”.

Нормативы ГТО для людей с инвалидностью были разработаны специально в этом году Фото: ano-32.ru

Здесь помогают людям с самыми разными ограничениями, но в основном - тем, кто перемещается на инвалидной коляске. Благодаря полученному президентскому гранту с начала года проходит проект, посвященный реабилитации людей с инвалидностью. Подопечным центра регулярно делают лечебный массаж, они занимаются адаптивной физкультурой, стрельбой из лазерных винтовок, играют в теннис, дартс. А еще - осваивают нормативы комплекса “Готов к труду и обороне”. С начала года в Брянске прошло уже три фестиваля ГТО, в которых приняло участие четыре десятка особенных спортсменов. На ноябрь запланировано масштабное финальное мероприятие, на котором первые атлеты получат значки ГТО.

На этом в “Центре” решили не останавливаться: полученный уже в 2019 году президентский грант позволит продолжить работу и дальше.

Возможность сдать ГТО людям на инвалидной коляске только-только появилась, а все новое - очень интересно, говорят в Центре. Фото: ano-32.ru

- Те, кто не получит значок в ноябре, смогут подтянуться в следующем году. Продолжим занятия по адаптивной физкультуре, массаж… Людям с инвалидностью возможность пройти ГТО дает цель, подбадривает, мотивирует заниматься спортом, - отмечает Ирина Лаврушина. - Многим поначалу бывает психологически непросто начать посещать занятия, нет желания что-то делать… Но очень быстро они втягиваются, начинают чувствовать азарт, получать удовольствие. Транспорт - еще одно препятствие к тому, чтобы человек на коляске мог вести активную социальную жизнь. Нам в Брянске очень повезло: благодаря муниципалитету в городе отлично развита служба социального такси. Люди могут попасть и в магазин, и в больницу, и в кино, в театр, наконец - к нам в центр и заняться спортом.

Помогает и пример других спортсменов. Например, учредителем “Центра реабилитации инвалидов” является Николай Ветохин - серебряный и бронзовый призер Чемпионата России по настольному теннису среди спортсменов-колясочников, кандидат в мастера спорта... В Центре он учит других людей с особенностями здоровья играть в теннис. А замдиректора центра Сергей Изотов - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, занимается метанием ядра.

Соревнования по стрельбе Фото: ano-32.ru

Помимо спортивных тренировок и фестивалей, для людей с особенностями в Брянске проводят выезды на природу, экскурсии, праздники.

- Главная наша цель - все-таки реабилитация, но многие ребята по-настоящему втягиваются в спорт, добиваются результатов. И мы этому только рады, - говорит Ирина Лаврушина.