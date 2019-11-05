2019-11-05T13:00:05+03:00
Умные вещи

Пользователи Одноклассников получили доступ к статистике своих страниц

Теперь можно легко узнать, какие посты больше всего интересны вашим друзьям
Поделиться:
Теперь можно легко узнать, какие посты больше всего интересны вашим друзьямТеперь можно легко узнать, какие посты больше всего интересны вашим друзьям
Изменить размер текста:

Социальная сеть Одноклассники открыла статистику профилей пользователям. Теперь они смогут узнать, какой контент вызывает наибольший интерес у друзей. С помощью нового инструмента личным профилям будут доступны такие же возможности аналитики, как и группам и верифицированным страницам звезд, которые ранее получили доступ к статистике.

Среди показателей, которые статистика позволяет отслеживать в пользовательских профилях — охват, то есть количество человек, увидевших пост, география друзей, их действия (просмотры, классы, комментарии, репосты, переходы на страницу). С помощью данных статистики также можно увидеть, какой контент набирает больше всего просмотров среди записей, фото и видео.

Статистика в пользовательских профилях будет полезна, в том числе, людям, занимающимся продвижением своего бизнеса с помощью страницы в ОК. С ее помощью можно понять, как пользователи реагируют, и делать больше постов, которые нравятся аудитории и привлекают новых клиентов. Кроме того, начинающие авторы и пользователи, создающие уникальный контент, глядя на статистику, смогут понять, что интересно их читателям.

Данные статистики начнут собираться после активации инструмента в разделе «Настройки». Статистика доступна пользователям, у которых в друзьях больше 100 человек. Доступ к данным можно получить на всех платформах: в веб-интерфейсе ОК, в мобильной версии соцсети и в приложениях для iOS и Android.

Одноклассники активно развивают инструменты для продвижения личных профилей. Ранее в ОК заработала система продвижения страниц известных артистов, общественных деятелей и блогеров, а также статистика для групп и верифицированных пользователей, отмеченных синей галочкой. Соцсеть также запустила рекламный кабинет, который позволяет авторам контента и всем пользователям найти свою аудиторию в соцсети.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле рассказали о позиции Москвы по транзиту газа
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов из зоны безопасности в Сирии
Эксперт объяснил, почему российские средства РЭБ лучше американских
В МИД РФ назвали неприемлемым строительство американских баз в Сирии
RT проведет стрим с участием экс-юриста ФБК
Кремль: выход США из Парижского соглашения подорвет этот договор
В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с Путиным
Неймар избежал судебного разбирательства за нападение на фаната
В Кремле взывает «большое беспокойство» срыв разведения сил в Донбассе
Беспилотники установят зонд над Калининградом
Путину докладывают о ходе расследования убийства начальника центра «Э» Ингушетии
Пенсионные накопления предлагают тратить на улучшения жилья
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
Номера в гостиницах подешевели за год почти на 20 процентов
США начали строительство военных баз в нефтяных регионах Сирии
84 процента педагогов не справляются со стрессом
Эстония отказала в пролете самолету с российским вице-премьером
Неплатежи бизнеса за вывоз отходов выросли до 70 %
Дайверы обнаружили на дне моря бутылки с редким алкоголем
В России появился инновационный материал для лечения ожогов
Названы самые интересные профессии для россиян
Настоящая дружба: кот и хомяк стали неразлучными товарищами
Помпео рассказал об угрозе со стороны Китая
Иран продолжает сокращать обязательства по ядерной сделке
Названы виды рака, которые чаще всего заканчиваются смертью
Альфа-банк начал внутреннее расследование утечки данных 15 клиентов
Принцесса Диана до родов скрывала от Чарльза пол второго ребенка