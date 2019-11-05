Будь как Дудь: россияне назвали самые интересные и скучные профессии

Жителям нашей страны часто приходится выбирать между интересной работой и хорошей зарплатой. Сайт поиска работы «Работа.ру» выяснил, что больше всего людей вдохновляет сфера дизайна, а не престижная работа финансиста. Среди самых увлекательных занятий также ремесло журналиста и артиста.

Самые тоскливые при этом профессии у обслуживающего персонала: в антитоп вошли официанты, курьеры, продавцы.

Эксперт рынка труда Ася Городецкая в комментарии «КП» отметила, что интересная профессия часто не предполагает высокую оплату. Часто даже наоборот.

- Далеко не все дизайнеры получают достойную зарплату, а профессия артиста и журналиста, в принципе, достаточно низко оплачивается, - констатирует Городецкая. - Но наши люди обладают творческой жилкой. На своем рабочем месте им хочется проявлять фантазию, выходить за рамки обыденности, всяческих регламентов и бюрократичности. У русских людей есть черта — тяготеть к профессиям, заточенным на романтические чувства и жертвовать ради них достойными зарплатами.

Впрочем, по словам эксперта, среди представителей интересных профессий есть примеры суперуспешных людей (в том числе и финансово), которые служат как ориентир: дизайнер Артемий (Тема) Лебедев, журналист и блогер Юрий Дудь и актер Константин Хабенский. А вот знаменитых официантов или курьеров не найти.

КОНКРЕТНО

Самые интересные профессии (% ответивших):

1. Дизайнер - 31,80%

2. Журналист — 28,90%

3. Артист — 23,80%

4. Врач — 22,10%

5. Ученый - 20,40%

Самые скучные профессии:

1. Официант — 1,5%

2. Курьер — 2,60%

3. Продавец — 5,20%

4. Полицейский — 8,80%

5. Финансист — 9,90%

По данным «Работа.ру».