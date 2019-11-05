Будь как Дудь: россияне назвали самые интересные и скучные профессии
Жителям нашей страны часто приходится выбирать между интересной работой и хорошей зарплатой. Сайт поиска работы «Работа.ру» выяснил, что больше всего людей вдохновляет сфера дизайна, а не престижная работа финансиста. Среди самых увлекательных занятий также ремесло журналиста и артиста.
Самые тоскливые при этом профессии у обслуживающего персонала: в антитоп вошли официанты, курьеры, продавцы.
Эксперт рынка труда Ася Городецкая в комментарии «КП» отметила, что интересная профессия часто не предполагает высокую оплату. Часто даже наоборот.
- Далеко не все дизайнеры получают достойную зарплату, а профессия артиста и журналиста, в принципе, достаточно низко оплачивается, - констатирует Городецкая. - Но наши люди обладают творческой жилкой. На своем рабочем месте им хочется проявлять фантазию, выходить за рамки обыденности, всяческих регламентов и бюрократичности. У русских людей есть черта — тяготеть к профессиям, заточенным на романтические чувства и жертвовать ради них достойными зарплатами.
Впрочем, по словам эксперта, среди представителей интересных профессий есть примеры суперуспешных людей (в том числе и финансово), которые служат как ориентир: дизайнер Артемий (Тема) Лебедев, журналист и блогер Юрий Дудь и актер Константин Хабенский. А вот знаменитых официантов или курьеров не найти.
КОНКРЕТНО
Самые интересные профессии (% ответивших):
1. Дизайнер - 31,80%
2. Журналист — 28,90%
3. Артист — 23,80%
4. Врач — 22,10%
5. Ученый - 20,40%
Самые скучные профессии:
1. Официант — 1,5%
2. Курьер — 2,60%
3. Продавец — 5,20%
4. Полицейский — 8,80%
5. Финансист — 9,90%
По данным «Работа.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU