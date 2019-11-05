2019-11-05T14:21:58+03:00
Телевизор

Стас Михайлов и Полина Гагарина споют для полицейских

Телезрителей ждет трансляция концерта ко дню сотрудника органов внутренних дел
Глеб ГУБАРЕВ
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Стас Михайлов ценит стражей порядка.Стас Михайлов ценит стражей порядка.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В советские годы даже бесконечно далекие от правоохранительных структур люди ждали 10 ноября с особым трепетом, и дело было вовсе не в горячей любви к блюстителям закона. Причина была в любви иного рода - к искусству, а точнее, к музыке. В те времена телевидение не баловало аудиторию изобилием ярких музыкальных шоу, но концерт ко Дню Милиции, конечно, никогда не игнорировало, поэтому зрители точно знали, что в ненастный ноябрьский вечер увидят и услышат лучших артистов страны. Для них, кстати, выступление на милицейском празднике тоже было знаковым: в музыкальной тусовке считалось, что если тебя позвали петь для людей в погонах, то ты не зря протираешь штаны в студии и выматываешься на гастролях.

Сейчас, в принципе, ничего не изменилось: на праздник, нынче именуемый Днем сотрудника органов внутренних дел, зовут только самых любимых и заслуженных. В этом году для тех, у кого служба опасна и трудна, споют Евгений Дятлов, Александр Маршал, Денис Майданов, Стас Михайлов, Тамара Гвердцители, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Игорь Николаев, Зара, Полина Гагарина, Лариса Долина, Валерия, Филипп Киркоров и многие другие. Также в концерте примут участие академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и хор Московского университета МВД.

Первый канал, Концерт ко дню сотрудника органов внутренних дел.

10 ноября, 18.20

ИСТОЧНИК KP.RU

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