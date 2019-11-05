Лолита расскажет Лере Кудрявцевой о неверном муже

Мудрые люди советуют не завидовать богатым и знаменитым, и пример Лолиты доказывает обоснованность подобных рекомендаций. Да, Милявская успешна и популярна, но вот только ее творческие достижения куда значительнее побед на личном фронте. Здесь скорее больше разочарований - пять мужей, пять разводов. Конечно, многие дорого дадут за право пожить столь интенсивной личной жизнью, но сама певица, скорее всего, охотно променяла бы все свои браки на один, но счастливый и надежный. Именно таким должен был стать последний официальный союз артистки, но надеждам Милявской не суждено было сбыться - брак с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым недавно распался. Почему? Версий множество: тут и разница в возрасте (Дмитрий младше Лолиты на 12 лет), и финансовая пропасть (специалист по сквошу зарабатывает в разы меньше популярной артистки), и, конечно, другая женщина. Разлучницей, кстати, тоже стала дама небедная - у новой пассии Дмитрия свой салон красоты, она младше Лолиты, хотя отнюдь не девочка. Сразу поползли слухи о том, что Иванов - элементарный альфонс, одну богатую даму сменивший на другую. Так ли это на самом деле?

В программе "Секрет на миллион" Лолита впервые откровенно расскажет о своем пятом замужестве и объяснит причины, по которым всё закончилось так грустно. По словам певицы, разрыв стал решением обоюдным. Но что к этому решению привело? Ответы на эти вопросы попытается получить ведущая программы Лера Кудрявцева.

9 ноября, НТВ, "Секрет на миллион", 21.00