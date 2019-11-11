Настало время роботов

«Самой желанной техникой» россияне назвали робот-пылесос, по данным опроса, проведенного в октябре проектом Hi-Tech Mail.ru. Такое устройство хотят приобрести чуть более трети опрошенных, что вполне логично – киберпылесос в быту полезен, в использовании прост, а по цене вполне доступен. Последнее будет особо заметно на мега-распродаже, которую AliExpress в очередной раз запланировал на 11 ноября.

Global Shopping Festival – мероприятие ежегодное. Крупнейший маркетплейс планеты в этот день представляет ударные скидки на большинство товарных позиций. Уже известно, что на роботы-пылесосы iLife скидки будут очень значительными – от 47% до 61%. Почему мы говорим именно про iLife? Потому, что это одни из самых популярных роботов-пылесосов в России и в мире, а с такими скидками они становятся просто «must have» для покупки этой осенью.

Важно, что iLife предлагает широкий спектр киберпылесосов, из которого каждый может выбрать оптимальное устройство для себя, в зависимости от особенностей собственного дома и своего стиля жизни. Что доступно на сегодняшний день из киберпылесосов с интересными особенностями?

Наиболее универсальными являются комбо-модели – сочетающие возможности традиционного вакуумного и модернового моющего киберпылесоса. В линейке iLife такие устройства сведены в серию «V». На Global Shopping Festival стоит обратить особое внимание на модели V7s Plus и V5s Pro, скидки на которые обещают 54% и 49%, соответственно.

Производитель называет V7s Plus «высокопроизводительной моделью», но кроме быстроты уборки этот киберпылесос отличается аккумулятором большой емкости, что позволяет ему эффективно «наводить чистоту» последовательно в нескольких комнатах. Удобно: это решение получило салфетку из микрофибры, благодаря которой особенно хорошо справляется с удалением пятен с линолеума и других гладких покрытий.

V5s Pro отличается повышенной мощностью всасывания, что позволяет ему справляться с пылью и всяким мусором на твердом полу, включая, например, шерсть домашних животных. Эта модель получила четыре режима работы – кроме «Auto» есть «Edge» («По углам») и «Spot» («Точечный»), а также предусмотрен «Schedule» («По расписанию»).

Для тех, у кого на полу лежат ковры – а такой дизайн нравится многим россиянам! – стоит обратить особое внимание на роботов серии «А». Модели iLife A9s и A7 получили ряд дополнительных особенностей, ориентированных на чистку ковров и ковровых покрытий, но стоят чуть дороже базовых моделей. Хотя при скидках «Фестиваля» роботы для ковров будут стоить дешевле, чем базовые модели в обычные дни.

Наконец, для «жесткого сценария» iLife создал новинку: модель W400 моет пол в четыре этапа – увлажнение пятен, очистка пола, всасывание отработанной воды и удаление остатков с пола. Эта модель, по заявлению производителя, может легко справиться с самыми сложными для удаления бытовыми загрязнениями – разлитым соусом, следами ботинок и т.д. Также «четырехсотый» может убирать воду с пола, что бывает часто нужно на кухне или ванной. Скидку на W400 обещают в 47%.

Также с существенными скидками будут доступны модели V3s Pro, V8s, V55 Pro, A4s, A6, A7 и A8, наряду с упомянутыми V5s Pro, V7s Plus, A7, A9s и W400. Рекомендуем выбрать актуальную для вас модель уже сейчас и дожидаться наступления 11 ноября, когда в 11:00 по тихоокеанскому времени (в три часа ночи по московскому) стартует AliExpress Global Shopping Festival. Заметим, что скидки на модели iLIfe обещают в течение трех дней (до 13 ноября включительно), что для россиян еще удобнее. Доставка товаров, заказанных на AliExpress, для нашей страны бесплатна, что делает киберпылесосы iLIfe доступными буквально «от Москвы до самых до окраин».