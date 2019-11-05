Канта Ибрагимов, лауреат Государственной премии России в области литературы: 90 лет для нас - не возраст, а почетная дата

- ...Канта, дорогой! До сих вспоминаю вашу «творческую кухню», где мне однажды довелось побывать, - уютное здание Союза писателей Чеченской республики в центре Грозного.

- Александр, спасибо за память! Только эта «кухня» - не моя, она общая.

- Да, я это сразу понял... Там у вас - человек 100!

- Больше, в Союзе писателей Чеченской республики сейчас - 102 человека.

- Вас же лично дважды на Нобелевскую премию представляли, да? За книги «Детский мир» и «Аврора».

- Только не об этом, Александр…

- Но вот это же – какой-то рубеж и для вас, и для всей вашей писательской организации. Но вы, как я понял, не зазнаетесь, несмотря на регалии, на популярность - и в республике, и в России, и за рубежом…

- Современный писатель не может зазнаваться.

- Тогда - о вашем 90-летии, я имею ввиду - возраст республиканской писательской организации, которую вы возглавляете уже 10 лет.

- Да, нам - 90. Ну, для Северного Кавказа это - не возраст. Скажем так - почетная дата.

- А кто вашу организацию создавал? Традиции кто закладывал?

- Наши писатели. Помните, тогда были революционные союзы пролетарских писателей? А потом был съезд Союза писателей СССР в 1934-м, во главе с Максимом Горьким. А в Грозный приезжал Александр Серафимович по этому вопросу. Сперва это была чеченская организация, потом - чечено-ингушская, но там всегда были русские, чеченцы, ингуши, - все вместе.

Писатель Канта ИбрагимовФото: Личный архив

- А сейчас - тоже интернационал, наверное?

- Да, у нас есть и русские, и ингуши, и дагестанец, и аварец есть один.

- А как так получилось, что вы в душе были экономистом, работали даже в федеральных органах власти, занимались селом, и вдруг - в писатели подались?

- Я вот сейчас читаю лекции студентам, и как раз об этом рассказываю – да, был экономистом, чиновников, бизнесменом, а вот мечта детства – стать писателем. К ней и пришел.

- Тогда вы точно знаете - почему так медленно возрождается у нас Северный Кавказ?

- Вот, допустим, я конкретно о Грозном скажу. У нас было несколько нефтехимических заводов. Сейчас этого нет... Почему? Много вопросов.

- Это связано и с тем, что экономисты ушли в писатели?

- Да, ушли - правильно сказали.

- Канта, вы пишите, в основном, на русском языке. А вот насчет возвращения русских на Северный Кавказ…

- Если вы сядете в самолет «Москва-Грозный», то увидите, что там процентов 70 - русские.

- Летал, видел... Но, если сесть в самолет «Грозный-Москва», там - примерно такое же соотношение.

- И все же - очень много сейчас к нам русских, русскоязычных приезжают. И преподавателей, и специалистов, и врачей, и учителей, и военных… Потихоньку возвращаются, покупают квартиры… А если пойти на рынок, в магазины, в парки… Там много детей, с ребятишками родители приходят, гуляют. Считаю, этот процесс очень положительный и очень нужный. Я приветствую его.

- Ваши же писатели тоже приложили, скажем, так - свое перо, чтобы эти позитивные процессы с каждым днем проявлялись все ярче и ярче.

- Я на это надеюсь.

- Как отметите юбилей? Наверное, - в национальных нарядах, будете лезгинку танцевать...

- У нас все будет буднично, будет праздник в трудовом ритме, как вот - при СССР. Будем трудиться, да. Нам хлеба не надо, нам работу давай.

- Тогда - с наступающим юбилеем вас!

- Спасибо!