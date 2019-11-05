2019-11-05T19:03:17+03:00
Политика

Скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Не стало бывшего рупора минобороны

В 2008 году он ежедневно информировал по телевидению о ходе пятидневной войны
Виктор БАРАНЕЦ
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Скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Фото: Александр Саверкин/ТАСССкончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын. Фото: Александр Саверкин/ТАСС
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Он стал известен России и миру в августе 2008-го, - как официальный представитель Минобороны РФ, которому было поручено ежедневно информировать общественность по телевидению о пятидневной войне с грузинской группировкой, по приказу Саакашвили вероломно напавшей на Южную Осетию. То была тяжелая и чрезвычайно трудная работа, в которой лишь одно неверное сказанное слово или смещенный акцент могли привести к шумному международному скандалу. Генерал Ноговицын достойно прошел по этому, густо нашпигованному «политическими минами», информационному полю. Он стал своего рода «пионером» открытости военного ведомства, его новым лицом.

Смерть настигла его уже на пенсии. Генералу было 67 лет.

Что еще известно о нем?

Что в свое время он окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков с золотой медалью. А затем - Военную командную академию противовоздушной обороны имени Жукова, и Военную академию Генштаба.

Начинал офицерскую службу с должностях лётчика, а закончил - заместителем начальника Генштаба – председателем Военно-научного комитета. Считался одним из возможных кандидатов на пост Главкома ВВС.

В 2010-2012 годах занимал должность первого зама начальника Объединенного штаба ОДКБ.

Затем был уволен с военной службы по достижении возраста.

Имел налёт 2800 часов, освоил более 10 типов самолетов.

Заслуженный военный лётчик РФ.

Награждён орденами Красной Звезды и «За военные заслуги», орденом Почёта Республики Южная Осетия и многими медалями.

В его военной биографии есть один чрезвычайно любопытный факт: вскоре после назначения Ноговицына командующим 11-й армией ВВС и ПВО, два самолета Су-24 и Су-27 из состава армии обнаружили в Японском море многоцелевой авианосец ВМС США «Китти Хок». Он «прогуливался» там, демонстрируя американские мускулы. Чтобы поставить занаек на место, командующий разрешил своим пилотам совершить демонстративный облёт корапбля с имитацией атаки. А спустя месяц представители министерства обороны США официально признали факт «условного уничтожения» авианосца…

ИСТОЧНИК KP.RU

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