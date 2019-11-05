Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри: "Нас ждет сложный матч с "Локомотивом"

"Локомотив" и "Ювентус" сыграют свой второй в этой Лиге Чемпионов матч вечером в среду, 6 ноября на поле "РЖД Арены". Москвичи две недели назад дали серьезный бой грозному клубу из Турина и теперь наставник "Юве" Маурицио Сарри серьезен как никогда. Он уверен - его команду ждет сложный поединок с командой Юрия Семина.

- Какова основная цель у "Ювентуса"? Расти в плане игры, или же пройти из группы Лиги Чемпионов?

- Для результатов важна игра. Нас ждет сложный матч - "Локомотив" показал это уже в первой встрече. Наша цель - выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, и мы будем этого достигать нашей игрой.

- Насколько улучшается игра "Ювентуса" с точки зрения результатов?

- С точки зрения результатов - хорошо. "Ювентус" сейчас отличается от того, что было в прошлом году. Но есть еще куда расти как индивидуально, так и коллективом и командой.

- В прошлом матче, можно было сказать, что был "автобус" у "Локомотива"?

- Я никогда не говорил такого о прошлой игре. В таких матчах, когда играет команда оборонительно, сложно принять контрмеры. Больше зависит от игроков, а не от тактического выбора. К счастью, у нас есть много игроков с выдающимися и индивидуальными способностями. Многое зависит от того, что могут сделать они. Но команды, которые играют дома, играют обычно открыто. И с этой точки зрения завтра будет другой матч.

- Дибала и Игуаин практически не играют много. Как с точки зрения психологии справляетесь вы как тренер?

- Об этой ситуации ребята знали с самого начала сезона. Они знали, что так получится, когда решили, что не будут уходить из команды. Они понимали, что будут играть меньше. Но если будут играть, то мы все будем этим довольны.

- Почему де Лигт не приехал в Москву?

- У него небольшая травма и ему нужно лечиться. О том, кто сыграет завтра вместо де Лигта, Ругани ли это, будет принято решение завтра.

- Покинет ли клуб Манджукич зимой?

- Я не могу ничего сказать. Он не тренируется с командой, это решение на уровне клуба. И сложно сказать, что будет в январе с этим футболистом.

- У "Ювентуса" отличные результаты и стабильная игра. Как вы чувствуете себя?

- Новизна всегда дает всем энтузиазм, игроки более вовлечены в процесс. Иногда кажется, что есть новый стиль игры. Но это не так.

- Сыграет ли Дуглас Коста?

- Понятное дело, он не сможет сыграть весь матч, и теперь надо решить - будет ли это большой отрезок матча, либо же маленький.

- Есть разница между тем, как играет Игуаин сейчас и в прошлом сезоне?

- Сейчас Игуаин должен больше играть на команду, а в "Наполи" он был более эгоистичен. Сейчас больше нацелен на игру в обороне, на передачи. С этой точки зрения он менее опасен в штрафной. В прошлом году он очень переживал, что не играл в "Ювентусе". Поэтому у него была мотивация заиграть как следует.

- Сейчас много говорит о расизме. Что сейчас с этим делать?

- Вижу это так, как и все остальные. Я не нахожу слов, когда происходят эпизоды расизма. Это часть общественной жизни и общества. Это часть того, что происходит в обществе. Если говорить о расизме на уровне футбола. Нужно сотрудничать с государством, люди не должны подвергаться оскорблениям. Но говоря о футболе, неправильно дисквалифицировать стадионы. Там - десятки тысяч человек, среди которых расистов ну человек 200 будет. Нужно, чтобы современные технологии помогали определять именно тех, кто это делает.