На российско-казахстанском форуме в Омске соберется деловая элита двух стран

Тема форума - Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. Именно это и будут обсуждать представители деловых кругов и бизнес-сообществ России и Казахстана.

Форум откроется выставкой «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», затем участники мероприятия переместятся в залы заседаний, где развернутся дискуссии по различным темам. Как складывается приграничная торговля, в чем потенциал несырьевого экспорта между Россией и Казахстаном, может ли женское предпринимательство стать драйвером роста экономик двух стран, каковы перспективы кооперационных связей в сфере промышленных технологий – эти и другие вопросы обсудят форумчане.

Работа Форума не ограничится дискуссиями на основной площадке мероприятия. В эти дни в Омске запланированы и другие интересные проекты. Так 6 ноября состоится торжественное открытие культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Сибирь», а 7 ноября – открытие хоккейной академии «Авангард».

Во время Форума будет подписан ряд коммерческих документов и соглашений, а также двусторонних документов в присутствии глав России и Казахстана.