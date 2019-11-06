2019-11-05T12:53:14+03:00
Анекдоты

Самые татуированные россияне живут в Челябинске

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трамп назвал Зеленского президентом России

* * *

Принц Гарри на публике ущипнул Кейт Миддлтон за «пятую точку»

* * *

Самые татуированные россияне живут в «зауральском Чикаго»

* * *

Киевлянин нашел свое угнанное авто у полицейских. Они месяц катались на работу

* * *

Парень не хотел возвращать бывшей девушке долг и инсценировал собственную смерть

* * *

В Тамбовской области провели торжественную церемонию открытия асфальтовой дорожки

* * *

«Кусок лука»: ресторан придумал нелепое оправдание найденному в блюде человеческому зубу

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Борщ признали русским оружием. Это они еще наш холодец не пробовали!
В каком непредсказуемом мире мы ­живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
США пригрозили Ирану новыми санкциями за обогащение урана в Фордо
Французский спецназ в Мали ликвидировал главаря террористов аль-Магриби
Трамп предложил Мексике помощь в расследовании расстрела группы мормонов
Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
В Госавтоинспекции рассказали, как проверяется качество уборки дорог
Житель Абакана назвал условия для пешеходов в Хакасии “Фортом Боярд”
Водительские права Брежнева выставят на торги в Москве
Помпео во время визита в ФРГ намерен обсудить ядерную проблему Ирана
Постпред США в ЕС дал показания по импичменту Трампа: «Украине пообещали помощь взамен на расследование дела Байдена»
«С народом надо иногда советоваться»: Медведчук рекомендовал Зеленскому принять закон о референдуме
Госавтоинспекция напоминает, как пешеходу обезопасить себя на улицах города осенью и зимой
В Израиле арестовали мужчину за угрозы в Facebook премьер-министру Нетаньяху
«Ездила бы на машине и слушала Брюса Спрингстина»: Меркель рассказала, чем бы занялась на пенсии в ГДР
В МИД прокомментировали отказ Эстонии пропускать самолет с российским вице-премьером
В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях
Путин раскритиковал главу Минобрнауки за распределение бюджетных мест в магистратуре
В Москве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух детей
Новак назвал судебные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными
Путин предложил заменить Википедию электронной Большой российской энциклопедией
Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» увеличились с 12 миллиардов до 22 миллиардов долларов
В Москве пройдёт марафон «Другая жизнь»
Диетолог назвала самые вредные сладости
Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру