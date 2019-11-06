«Хорошая жена» на НТВ: Сильная женщина плачет... у суда

В Санкт-Петербурге страшный скандал! Прокурор Ленинградской области, вы только представьте, оказался в эпицентре шумных разбирательств, в том числе весьма пикантного свойства. Репутация Петра Филиппова, его положение в обществе рухнули в один момент. А ведь уважаемый человек был, кто бы мог подумать…

Что? Нет и не было никогда в Ленинградской области прокурора с таким именем?! Да есть же! В новейшем сериале НТВ «Хорошая жена»!

Сериаломаны, конечно, догадались, что речь идет о российской адаптации популярнейшего американского проекта с тем же названием. Сериал канала CBS выдержал семь захватывающих сезонов и прочно закрепил актрису Джулианну Маргулис, исполнившую главную роль, в зените славы.

В нашей версии главную героиню - ту самую «хорошую жену» Алису Филиппову (у американцев ее звали Алисия Флоррик) - сыграла Александра Урсуляк. Роль ее мужа Петра - Александр Домогаров. После того как вляпавшийся судья теряет должность и попадает под следствие, размеренная и весьма обеспеченная жизнь домохозяйки Алисы кардинально меняется. Во-первых, ей негде жить: женщина вынуждена, подхватив детей под мышку, переехать в квартиру своей свекрови. Во-вторых, ей приходится искать работу и сдувать пыль с диплома об окончании юрфака. Хорошо еще, старый университетский друг выручил: у Виталия Калинина (Дмитрий Миллер) своя юридическая фирма, и он согласился принять Алису к себе. Так женщина неожиданно для себя начинает строить карьеру адвоката.

Это американка Алисия (Джулианна Маргулис)... Фото: David M. Russell

«Хорошая жена» - это юридический процедурал: в каждой серии перед зрителем разворачивается очередное дело с состязанием адвоката и прокурора, поиском все новых аргументов в пользу подзащитного. Наблюдать за этим чрезвычайно интересно, оторваться невозможно! Но это еще не все: сквозная тема проекта - непростые обстоятельства личной жизни героини. Муж, по сути, ее предал. Как заставить себя начать жизнь заново? Прощать отца своих детей или забыть его как страшный сон? Пахать с утра до ночи или уже пора заметить, что старый друг, кажется, готов с тобой не просто дружить?

...а это наша Алиса (Александра Урсуляк). Похожи, как сестры!

- Скажу честно: я смотрела американскую версию и являюсь поклонницей этого сериала, - признается Александра Урсуляк. - Прекрасный сценарий о неоднозначности нашей жизни, о сильной и умной женщине, бросающей вызов судьбе. Я счастлива, что стала частью этого проекта!

А вот Александр Домогаров, напротив, принципиально не смотрит оригиналы, если ему предлагают роль в адаптации. Кстати, не стоит думать, что наши авторы просто покадрово воспроизвели исходник.

- Адаптация в том, что их историю накладывают на наш менталитет, наши характеры, ценности и культуру, - объясняет актер. И предлагает не считать с ходу его героя подлецом:

- Он разный, в этом его достоинство, а для меня - сложность, но это больше всего прельщает в нем. Очевидно, что человек переживает трудный период. Он и сильный, и слабый, и опытный, и беспомощный одновременно. Подобное смешение больше всего интересно.

Красавчик Виталий (Дмитрий Миллер) выручает однокашницу и, кажется, не прочь пойти дальше. Фото: Канал НТВ

В 20-серийном проекте также снимались Марина Зудина, Сабина Ахмедова, Алексей Барабаш, Галина Польских, Наиль Абдрахманов, Сергей Погосян, Арсений Гусев, Лиза Зарубина. Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В кадре реальные улицы городов, узнаваемые локации: Российская национальная библиотека в Питере, бизнес-центр «Плаза», Дом Советов, Политехнический университет, московский концертный зал Crocus City Hall - создатели сериала действительно сделали американскую фабулу предельно российской, родной для отечественного зрителя.

В «Хорошей жене» много сцен, снятых не в павильоне, а на натуре, что помогает глубже погрузиться во вселенную сериала. Фото: Канал НТВ

КСТАТИ

«Хорошая жена» продолжает блестящую линейку нашумевших адаптаций мировых сериалов, снятых по заказу НТВ. Канал уже показал такие сериалы, как «Бесстыдники» (адаптация американского драмеди Shameless), «Мост» (по шведско-датскому детективу Bron/Broen) и «Подсудимый» (ремейк популярной корейской дорамы Innocent Defendant). На подходе наши версии мегапопулярного корейского детективного сериала Hidden Identity («Под прикрытием»), британского комедийного детектива New Tricks («Старые кадры») и французского сериала Ouro («Золото»).

«Хорошая жена»

С 11 ноября, пн. - чт./21.00, НТВ.