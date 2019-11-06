Вместо «бобика»

Многие еще помнят, что раньше гаишники ездили обычно на «уазиках». И если на селе такие машины чаще называли «козликами», то в городе - «бобиками» или «бобонами». Теперь полицейских и на «Мерседесах» увидеть можно, но обычные патрульные машины все равно недорогие.

«УАЗ Патриот» для патрулирования улиц показали на недавней выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге. Он оснащается стандартным 2,7-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механикой (хотя теперь на модель ставится и автомат!), но уже в базовой комплектации оборудован системой видеонаблюдения снаружи и в салоне, сигнальной громкоговорящей установкой, дополнительным источником электропитания, радиостанцией и перегородкой между рядами сидений, защищающей инспектора от нападения.

Другой автомобиль спецназначения для патрулей показали на выставке Interpolitex, которая проходила 22 - 25 октября в столице на ВДНХ. Он построен на базе внедорожной версии седана Renault Logan Stepway и разрабатывался автопроизводителем совместно с компанией ЦПП «Движение». И оснащен он примерно так же: камеры, мигалки, громкоговоритель и т. п.