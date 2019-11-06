Прайс не догонят

На вторичном рынке наметился рост цен на свежие машины, и растут они заметно - от 3 до 13%. Средняя цена машины (без учета классов и марок) теперь составляет уже 878 тысяч рублей, только в этом году она увеличилась на 9%, таковы результаты подсчетов аналитиков Авито Авто.

Больше всего дорожают легковушки средних размеров - так называемого гольф-класса, рост составил 13%. А меньше других в цене прибавили кроссоверы, их средняя стоимость увеличилась лишь на 3%. Самой дешевой иномаркой среди «молодых» подержанных машин является Datsun on-DO, цена такого в возрасте до трех лет - 374 000 рублей. Но это далеко не самая востребованная машина.

Тройка самых популярных на вторичном рынке автомобилей выглядит вполне понятно: на первом месте Lada Granta, на втором - Lada Vesta, на третьем - Kia Rio. Тут все примерно как у новых. И в топчик успели войти не так давно появившиеся новые или обновленные модели: Hyundai Tucson, Kia Rio X-Line и Soul, Lada Vesta Cross, Renault Kaptur.

Рост стоимости подержанных автомобилей зависит и от региона. Самый незначительный - в Тольятти, там он составил лишь 2%. В Москве цены вообще снизились. А вот в Нижнем Новгороде, напротив, машины-трехлетки стали дороже в среднем на 20%.