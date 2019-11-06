2019-11-06T12:56:37+03:00
Общество

Стихи можно не только читать, но и смотреть: в Хакасии решили экранировать произведения своих поэтов

Киностудия «Хакасфильм» запустила новый творческий проект, который выведет поэзию на новый уровень
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Директор «Хакасфильма» Юрий Курочка (в центре) и молодые поэты Хакасии, стихи которых выдвигались для экранизации в рамках проекта – Татьяна Чепсаракова, Карина Кулумаева и победитель конкурса Илья Новиков. Фото: facebook.com/ХакасфильмДиректор «Хакасфильма» Юрий Курочка (в центре) и молодые поэты Хакасии, стихи которых выдвигались для экранизации в рамках проекта – Татьяна Чепсаракова, Карина Кулумаева и победитель конкурса Илья Новиков. Фото: facebook.com/Хакасфильм
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Стихи можно не только читать, но и смотреть, решила группа энтузиастов, работающих киностудии «Хакасфильм», и решила экранировать стихотворения известных поэтов Хакасии.

Киностудия выиграла президентский грант и приступила к реализации нового, очень душевного и очень нужного для молодежи республики творческого проекта «Кинопоэзия Хакасии», в рамках которого представит новое прочтение произведений хакасских классиков и начинающих поэтов в цикле короткометражных фильмов продолжительностью от трех до пяти минут.

Отбор авторов, чьи произведения войдут в цикл мини-фильмов «Кинопоэзия Хакасии», прошел в литературном музее имени М.Е.Кильчичакова в селе Верх-Тея. Фото: facebook.com/Хакасфильм

Отбор авторов, чьи произведения войдут в цикл мини-фильмов «Кинопоэзия Хакасии», прошел в литературном музее имени М.Е.Кильчичакова в селе Верх-Тея. Фото: facebook.com/Хакасфильм

Перенесенные на экран строки из «золотого фонда» национальной литературы станут самостоятельным аудио-визуальным произведением. Каждый мини-фильм – это отдельная история со своим сюжетом и оригинальной музыкой, над которой будут работать сценаристы, режиссеры, операторы и, разумеется, артисты. Озвучивать стихотворения будут профессиональные актеры, что вкупе с визуальным режиссерским решением усилит идею автора и атмосферу произведения, добавит новых красок в восприятие поэзии, выведет её на новый уровень.

Поэтический язык, по сравнению с прозой, – это более выразительное и тонкое средство воздействия на человека, независимо от его возраста и убеждений. Созданные участниками проекта мини-фильмы помогут зрителю открыть для себя культуру земли, на которой он живет, почувствовать ее красоту, понять ее особенность.

Актеры представили зрителям мини-спектакль по стихотворениям классика хакасской поэзии М.Е. Кильчичакова. Фото: facebook.com/Хакасфильм

Актеры представили зрителям мини-спектакль по стихотворениям классика хакасской поэзии М.Е. Кильчичакова. Фото: facebook.com/Хакасфильм

Авторы проекта «Кинопоэзия Хакасии» намерены отобрать для экранизации отобраны произведения на тему патриотизма, любви к родному языку, а также пропагандирующие традиционные культурные и общечеловеческие ценности, отражающие менталитет коренного народа региона.

Например, в первую очередь студия решила экранизировать стихотворение члена Союза писателей России, поэта Валерия Майнашева «Родной язык»:

Зачерпни мне, мать, айрана чашу.

Разве я уж нынче не хакас?

Позабыл я речь родную нашу,

Мелкий человек и пустопляс?

Иль не я рождён в избушке тесной

В подтаёжной вольной стороне,

И над колыбелью пела песни

Женщина раскосая не мне?

Или я ни капли не имею

В жилах крови пращуров моих?

«Ай-тидир, аяным» не сумею

Спеть на шумной свадьбе молодых?

Разве больше по земле хакасской

Не текут Аскиз и Абакан?

И среди тасхылов седовласых

Не стоят Сахчах и Карлыган?

Унижать родное слово может

Только самый жалкий из людей,

Как иной стыдится, став «вельможей»,

Деревенской матери своей…

Если что-нибудь в подобном роде

Сотворю и я, как эта гнусь,

То прошу: при всём честном народе

Плюньте в морду. Я не отвернусь.

Кроме этого, в рамках проекта «Кинопоэзия Хакасии» киностудия экранизирует еще три стихотворения, в том числе произведение одного из молодых авторов.

Молодые поэты из Якутии в гостях у литераторов Хакасии. Фото: facebook.com/Хакасфильм

Молодые поэты из Якутии в гостях у литераторов Хакасии. Фото: facebook.com/Хакасфильм

В конкурсе среди начинающих поэтов, проведенном в литературном музее в селе Верх-Тея на закрытии литературного лагеря, который уже шесть лет организовывает Дом литераторов Хакасии, победило стихотворение «Ответное чувство» одаренного автора Ильи Новикова, чье творчество отличается особой экспрессией и максималистским отношением к окружающему миру.

Стихотворение «Ответное чувство» поэта Ильи Новикова (слева) было отобрано для экранизации в рамках проекта «Кинопоэзия Хакасии». Фото: facebook.com/Хакасфильм

Стихотворение «Ответное чувство» поэта Ильи Новикова (слева) было отобрано для экранизации в рамках проекта «Кинопоэзия Хакасии». Фото: facebook.com/Хакасфильм

Организаторы этого замечательного проекта говорят, что их цель – развитие республиканского кинематографа и популяризация национальной литературы. Кроме того, они уверены, что кинопоэзия – это прекрасный способ «осовременить» литературу, привлечь к ней внимание детей, подростков и студентов, а также помочь новому поколению литераторов раскрыть свой творческий потенциал.

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