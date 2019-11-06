Стихи можно не только читать, но и смотреть: в Хакасии решили экранировать произведения своих поэтов
Стихи можно не только читать, но и смотреть, решила группа энтузиастов, работающих киностудии «Хакасфильм», и решила экранировать стихотворения известных поэтов Хакасии.
Киностудия выиграла президентский грант и приступила к реализации нового, очень душевного и очень нужного для молодежи республики творческого проекта «Кинопоэзия Хакасии», в рамках которого представит новое прочтение произведений хакасских классиков и начинающих поэтов в цикле короткометражных фильмов продолжительностью от трех до пяти минут.
Отбор авторов, чьи произведения войдут в цикл мини-фильмов «Кинопоэзия Хакасии», прошел в литературном музее имени М.Е.Кильчичакова в селе Верх-Тея. Фото: facebook.com/Хакасфильм
Перенесенные на экран строки из «золотого фонда» национальной литературы станут самостоятельным аудио-визуальным произведением. Каждый мини-фильм – это отдельная история со своим сюжетом и оригинальной музыкой, над которой будут работать сценаристы, режиссеры, операторы и, разумеется, артисты. Озвучивать стихотворения будут профессиональные актеры, что вкупе с визуальным режиссерским решением усилит идею автора и атмосферу произведения, добавит новых красок в восприятие поэзии, выведет её на новый уровень.
Поэтический язык, по сравнению с прозой, – это более выразительное и тонкое средство воздействия на человека, независимо от его возраста и убеждений. Созданные участниками проекта мини-фильмы помогут зрителю открыть для себя культуру земли, на которой он живет, почувствовать ее красоту, понять ее особенность.
Актеры представили зрителям мини-спектакль по стихотворениям классика хакасской поэзии М.Е. Кильчичакова. Фото: facebook.com/Хакасфильм
Авторы проекта «Кинопоэзия Хакасии» намерены отобрать для экранизации отобраны произведения на тему патриотизма, любви к родному языку, а также пропагандирующие традиционные культурные и общечеловеческие ценности, отражающие менталитет коренного народа региона.
Например, в первую очередь студия решила экранизировать стихотворение члена Союза писателей России, поэта Валерия Майнашева «Родной язык»:
Зачерпни мне, мать, айрана чашу.
Разве я уж нынче не хакас?
Позабыл я речь родную нашу,
Мелкий человек и пустопляс?
Иль не я рождён в избушке тесной
В подтаёжной вольной стороне,
И над колыбелью пела песни
Женщина раскосая не мне?
Или я ни капли не имею
В жилах крови пращуров моих?
«Ай-тидир, аяным» не сумею
Спеть на шумной свадьбе молодых?
Разве больше по земле хакасской
Не текут Аскиз и Абакан?
И среди тасхылов седовласых
Не стоят Сахчах и Карлыган?
Унижать родное слово может
Только самый жалкий из людей,
Как иной стыдится, став «вельможей»,
Деревенской матери своей…
Если что-нибудь в подобном роде
Сотворю и я, как эта гнусь,
То прошу: при всём честном народе
Плюньте в морду. Я не отвернусь.
Кроме этого, в рамках проекта «Кинопоэзия Хакасии» киностудия экранизирует еще три стихотворения, в том числе произведение одного из молодых авторов.
Молодые поэты из Якутии в гостях у литераторов Хакасии. Фото: facebook.com/Хакасфильм
В конкурсе среди начинающих поэтов, проведенном в литературном музее в селе Верх-Тея на закрытии литературного лагеря, который уже шесть лет организовывает Дом литераторов Хакасии, победило стихотворение «Ответное чувство» одаренного автора Ильи Новикова, чье творчество отличается особой экспрессией и максималистским отношением к окружающему миру.
Стихотворение «Ответное чувство» поэта Ильи Новикова (слева) было отобрано для экранизации в рамках проекта «Кинопоэзия Хакасии». Фото: facebook.com/Хакасфильм
Организаторы этого замечательного проекта говорят, что их цель – развитие республиканского кинематографа и популяризация национальной литературы. Кроме того, они уверены, что кинопоэзия – это прекрасный способ «осовременить» литературу, привлечь к ней внимание детей, подростков и студентов, а также помочь новому поколению литераторов раскрыть свой творческий потенциал.