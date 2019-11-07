В национальном парке «Алания» открылась экоторопа

Этой осенью в рамках первой в России экологической инициативы бренда Kinder® открылась экотропа в национальном парке «Алания». Теперь любой человек может пройти к замечательному памятнику природы - водопаду Галдоридон по совершенно уникальному маршруту протяженностью четыре километра. Он проложен через живописнейшую горную местность национального парка среди хребтов Кавказа.

На церемонию открытия экотропы приехали заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания Александр Карданов, глава Ирафского района Республики Северная Осетия-Алания Батраз Хидиров, директор отделения «Российский Кавказ» WWF (Всемирный фонд дикой природы) России Валерий Шмунк, представители органов власти Кавказского региона, WWF России, компании «Ферреро Руссия», местной общественности, федеральных и региональных СМИ.

«Мы очень рады своему вкладу в столь важный проект – строительство экотропы в национальном парке «Алания», – сказала директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия» Марина Татарская. – Всем хочется сохранить красоту и богатство нашей планеты для будущих поколений. Для этого недостаточно только самим заботиться о дикой природе, нам необходимо просвещать наших детей, учить их любить природу и бережно с ней обращаться. Именно поэтому Kinder Сюрприз выпустил серию Natoons, посвященную редким животным, и принимает участие в реализации конкретного экологического проекта в России. Для нас это - новая возможность сказать, насколько важно беречь дикую природу. Мы все с волнением ждали возможности совершить первое путешествие с победителями акции «Kinder Сюрприз и Kinder® Chocolate – Откройте мир Natoons!».

По этой экотропе посетители парка могут гулять и знакомиться с природными достопримечательностями без ущерба для дикой природы. Здесь есть все для комфортных прогулок: удобные скамейки для отдыха, зоны для раздельного сбора мусора. Самые любопытные смогут прочитать на информационных стендах, какие растения и животные здесь обитают.

На тропе предусмотрены десять остановок. По ней удобно передвигаться и взрослым, и детям, которые знакомятся с уникальными ландшафтами, местной флорой и фауной, редкими видами животных, живущими на территории парка (здесь есть даже переднеазиатские леопарды!), а также с памятниками историко-культурного наследия древней земли Алании.

«Нам очень захотелось помочь команде Нацпарка в реализации их амбициозных целей по развитию территории, - отметила Ирина Воробьева, директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России. – И мы признательны компании «Ферреро», которая является ярким представителем экологически ответственного бизнеса, за то, что они поверили в этот проект. Благодаря совместным усилиям мы не только построили тропу, но и создали уникальную экопросветительскую платформу, где подрастающее поколение узнавало о важности сохранения природы».

Не секрет, что с каждым годом в мире все больше видов диких животных оказываются под угрозой исчезновения из-за деятельности человека. Создание нового природного маршрута в горной местности России призвано привлечь внимание к Программе восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, реализуемой WWF России. Именно поэтому бренд Kinder® решил рассказать детям о редких представителях животного мира в новой серии Kinder Сюрприз Natoons. Это - двадцать девять игрушек, представляющих исчезающие виды животных, которые нуждаются в особом внимании человека.

«С природоохранной точки зрения, Нацпарк Алания находится на пересечении очень важных экологических коридоров. Именно поэтому так важно сохранить их связанность, в том числе для успешной реализации Программы реинтродукции переднеазиатского леопарда. Нацпарк играет решающую роль в поддержании экокоридоров, но надо понимать, что функционирование самого Нацпарка зависит от сотрудничества с местным населением. Сегодня мы заложили фундамент для вовлечения жителей Ирафского района в совместную деятельность по сохранению природы Дигорского ущелья», - подвел итог в разговоре с журналистами Валерий Шмунк.

КСТАТИ

Летом 2018 года в национальном парке «Алания» были выпущены два леопарда – самец Эльбрус и самка Волна, и в ближайшие годы планируются новые подобные акции.