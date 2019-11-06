2019-11-06T15:29:15+03:00
Общество

Школьников научат писать доносы

Депутат предложил ввести «уроки стукачества»
Роман ГОЛОВАНОВ
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В школах предложили ввести новые «уроки жалоб».В школах предложили ввести новые «уроки жалоб».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Из деток хотят воспитать ответвленных граждан по советским лекалам. Ну, прямо новых Павликов Морозовых. Которые не побоятся пожаловаться куда надо на своего соседа-балагура. Или на маму с папой, которые нарушили закон. Для этого в школах предложили ввести новые «уроки жалоб». Такое письмо депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру посвящения России Ольге Васильевой. Он просит научить ребят правильно составлять доносы в полицию.

- Я бы убрал из русского языка слова «доносы» и «стукачи», - сказал «КП» депутат Петров. - Если вы видите, что кто-то берет взятки, например, в школе. Что вы сделаете? Обратитесь в полицию. Или если кто-то из родителей издевается, как маньяк, над своим ребенком. Мальчик или девочка должны понимать, что их обязан защитить полицейский. А то ребенок обращается в полицию, а ему что говорят: «Не хулигань! Не ври! Не выдумывай!» А школьник может доложить о реальном преступлении, которое потом приведет к поимке нарушителя.

Но эксперты идею Петрова не поддержали. Мол, все это закончится детскими манипуляциями.

- Ну, ребенок начнет жаловаться на своих родителей по каждому поводу, - рассказал «КП» психолог Павел Жавнеров. - Так устроена детская психика. Его заставят делать уроки. Или за шалость дали по заднице, а он по телефону нажалуется в полицию, что его дома бьют. Он станет шантажировать родителей. Они и так запуганы. Можно просто в школе объяснить детям: «Вы можете со своими проблемами обратиться к учителю». Этого хватит. Учить «стукачеству» точно не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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