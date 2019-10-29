Между стартапами вчера и сегодня - пропасть

- Наша компания специализируется на профессиональном приготовлении и реализации кофейных напитков, на популяризации культуры потребления кофе в России, - отрекомендовался Сергей.

В Липецке, откуда начался его бизнес, проживает 550 тысяч человек. Город сформировался вокруг предприятия - Новолипецкого металлургического завода, который и определяет всю инфраструктуру и местную атмосферу.

- Липецк - город суровый, как мы любим шутить, - рассказывает Сергей Бурцевич. - Здесь люди пьют эспрессо из трехлитровой банки. И когда впервые мы открыли кофейню в формате «кофе to go», нацеленном на быструю подачу или навынос - для тех, кто живет темпами большого города, то люди впечатлились и… не поняли. Они приходили и по старинке требовали кофе «три в одном», «из пакетика», а мы подавали итальянский из кофемашины и объясняли, в чем разница. Мы прошли долгий путь, чтобы сформировать местную культуру употребления этого напитка. На это ушло почти три года. Но нам удалось достучаться до аудитории. Сегодня в Липецке действует 15 кофейных баров компании, работающих в новом формате. Сергей пояснил, что он с компаньоном создавал все с нуля и им очень не хватало базовой информации о бизнесе.

- Я знаю о новых возможностях для предпринимателей и о создаваемых центрах «Мой бизнес», - добавляет Сергей. - Это готовый комплект из концентрированных знаний и услуг, опробованных в деле эффективных бизнес-инструментов, юридическое сопровождение и финансовая поддержка. Причем бесплатная! Когда увидел такой центр на Алтае, глазам не поверил! Сейчас мы знакомимся со всем спектром услуг, который может предложить проект «Мой бизнес». Возможно, нас заинтересовал бы франчайзинг. Нам тоже есть что предложить. Надеюсь, открывающиеся по всей стране центры воспринимают частный бизнес как равных партнеров. Собственно, мы и есть равные партнеры.