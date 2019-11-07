Идет регистрация на Всероссийскую студенческую олимпиаду "Я-профессионал"

В самом разгаре регистрация на Всероссийскую студенческую олимпиаду "Я-профессионал"! Напомним, крупнейшая олимпиада для бакалавров и магистров - всего в ней представлено 68 направлений, от медицины до IT и экономики.

Организатором одного из наиболее востребованных направлений - "Нефтегазовое дело" – уже третий год подряд является Тюменский государственный университет. Каждый год для участников олимпиады по этому направлению ТюмГУ проводит специальную зимнюю школу, где студенты получают возможность пообщаться со специалистами в нефтяной и газовой отраслях и лучше познакомиться с профессией.

Кроме того, призеры и победители олимпиады смогут стать магистрантами и аспирантами ведущих университетов и исследовательских центров, а также попасть на стажировки в престижные российские компании. Например, почти два десятка лауреатов олимпиады поступили в этом году в магистратуру и аспирантуру ТюмГУ. А золотую медалистку первого сезона Елизавету Литвинцеву, пригласили на работу в "Лукоил-Инжиниринг":

- Я стала победительницей олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело", - рассказала Елизавета. - Благодаря этой победе меня пригласили на должность инженера первой категории в отдел экспертизы и методического обеспечения моделирования разработки. Олимпиада помогла мне проявить себя, как профессионала и получить работу моей мечты.

Помимо стажировок, участников ждут и денежные призы – 200 тысяч рублей для медалистов-бакалавров и 300 тысяч для победителей из числа магистров. Не удивительно, что организаторы олимпиады уже получили свыше 320 тысяч заявок на участие.

Ректор Валерий Фальков : «На сегодняшний день – это главная студенческая олимпиада страны. У нее есть несколько преимуществ. Во-первых, в отличие от других олимпиад, она позволяет студентам выйти на лучших российских работодателей. Во-вторых, олимпиаду поддержали все ведущие вузы страны. И это гарантирует качество в части составления заданий и их оценки. Ценность олимпиады еще в том, что она дает возможность молодому поколению реально изменить свою жизнь, это мощный социальный лифт для вертикальной и горизонтальной карьеры, открытые возможности для мобильности внутри страны».