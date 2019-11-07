«Бесконечно благодарны всем, кто поддерживает Анастасию»: Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение актрисы

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев продолжает ухаживать за больной женой и одновременно работать: фигурист выступает в ледовых шоу продюсерского центра Татьяны Навки. На днях в Санкт-Петербурге прошла премьера ледовой постановки «Руслан и Людмила», после которой Татьяна объявила: она собирается передать все вырученные деньги от одного из спектаклей на лечение Анастасии и других женщин, борющихся с онкологией. В Инстаграме родные актрисы поблагодарили Навку за ее стремление помочь и сделали заявление по поводу сбора средств.

Близкие Анастасии опубликовали пост на странице, созданной в поддержку больной актрисы. Родные звезды «Моей прекрасной няни» подчеркивают: помощь, которую они получат — это деньги, вырученные от продажи билетов. Никакого всенародного сбора средств семья Заворотнюк не объявляла, и все, чего артистка ждет от поклонников — это искренние слова поддержки и молитвы за ее здоровье.

- Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию. Сегодня говорим большое спасибо Татьяне Навке @tatiana_navka и компании "Навка Шоу" @navka_show за помощь и участие! Все команде от души желаем успешных выступлений, а зрителям удовольствия от красивого ледового праздника, - говорится в сообщении семьи Заворотнюк. - Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем!

podderzhka_azavorotnyuk Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию.

Хотя близкие Анастасии не подтверждают информацию о том, что у нее онкология, знакомые говорят, что звезда «Прекрасной няни» борется с опухолью мозга. На санкт-петербургской премьере «Руслана и Людмилы» Петр Чернышев впервые появился на публике после того, как стало известно о болезни Насти. Фигурист избегал общения с журналистами и вышел к прессе, только чтобы попозировать для фотографов вместе с коллегами по шоу. Нетрудно заметить, что Чернышев за последнее время очень осунулся и похудел. И если во время спектакля, вжившись в образ сказочного богатыря, фигурист улыбался зрителям, то во время фотосессии с коллегами выглядел грустным и озабоченным.

Напомним, известие о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, пришло в начале сентября. Семья актрисы не комментирует ее состояние и не рассказывает, как проходит лечение. В однгом из постов в Инстаграме близкие Заворотнюк попросили поклонников не верить плохим новостям и сообщили, что настроены на победу над болезнью.