Парад на Красной площади 7 ноября: прямая онлайн-трансляция

В четверг, 7 ноября, на Красной площади пройдет торжественный марш. У стен Кремля покажут реконструкцию исторического события 1941 года.

Здесь постараются максимально точно повторить легендарный парад, с которого советские солдаты уходили прямо на фронт. Современные военные будут приветствовать собравшихся в полевой форме тех лет, с фронтовым оружием, техникой и музыкой, а также покажут сцены сбора ополчения, отправки добровольцев на фронт и обороны Москвы.

По Красной площади пройдут 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. Среди них танки Т-34 и пушки ЗИС-2.

Парад на Красной площади пройдет с 10.00 до 10.45 7 ноября. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на kp.ru.