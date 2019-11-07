2019-11-07T09:54:12+03:00
Общество

Парад на Красной площади 7 ноября: прямая онлайн-трансляция

В Москве отдадут дань памяти легендарному параду 7 ноября 1941 года, с которого солдаты уходили на фронт. Смотрите прямую онлайн-трансляцию военного шествия [видеотрансляция с 10.00]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Военные постараются максимально точно повторить легендарный парад 1941 годаВоенные постараются максимально точно повторить легендарный парад 1941 годаФото: REUTERS
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В четверг, 7 ноября, на Красной площади пройдет торжественный марш. У стен Кремля покажут реконструкцию исторического события 1941 года.

Здесь постараются максимально точно повторить легендарный парад, с которого советские солдаты уходили прямо на фронт. Современные военные будут приветствовать собравшихся в полевой форме тех лет, с фронтовым оружием, техникой и музыкой, а также покажут сцены сбора ополчения, отправки добровольцев на фронт и обороны Москвы.

По Красной площади пройдут 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. Среди них танки Т-34 и пушки ЗИС-2.

Парад на Красной площади пройдет с 10.00 до 10.45 7 ноября. Прямую онлайн-трансляцию смотрите на kp.ru.

78-я годовщина легендарного военного парада 1941 года в Москве.В Москве отдадут дань памяти легендарному параду 7 ноября 1941 года, с которого солдаты уходили на фронт. Смотрите прямую онлайн-трансляцию военного шествия

ИСТОЧНИК KP.RU

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