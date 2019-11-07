Я зарабатываю больше, значит, я главный!

Читаешь иные письма, и так и тянет задать бестактный вопрос: да где ж вы таких чучел находите? Но это непрофессионально. Придется говорить по существу дела.

«Рассудите нас с молодым человеком. Мы вместе недавно, всего три месяца. Все было прекрасно: прогулки, поездки на природу, компании, романтические вечера. Мне он очень нравится: это первый раз, когда роман развивается гладко, постепенно, без ревности к "бывшим", без измен, без его - и моих - попыток расстаться. Но вот он мне вчера заявляет: «Я хочу, чтобы ты знала. Женщина в отношениях всегда на втором месте». Ты можешь спорить, предъявлять претензии, но мое слово всегда остается решающим. У тебя совещательный голос". Я опешила, отшутилась, дескать, я вообще спорить не собиралась. Вот такой всплеск на пустом месте. Чтобы вам было проще анализировать ситуацию: он на два года старше, зарабатывает примерно вдвое больше меня, но и уровень расходов у него выше - на машину, на съем жилья. Да, он добился большего успеха, благодаря своим способностям, но ему приходится больше жертвовать своим свободным временем, я же не рвусь ввысь, оставляя себе пространство для хобби, для развития. Это мой выбор. При этом я ни разу не претендую на его деньги, мне своих хватает. Вот на каком основании я должна быть "на втором месте"? С грустью думаю: опять попался мужик с тараканами. Решила пока посмотреть, как будет дальше складываться, если домострой попрет, буду расставаться. Больно об этом думать, но очередной псих мне не нужен.

Злата, 31 год».

Совершенно точно, Злата, ваш любимый щупает ваши личные границы. Это игра такая: провозгласить какую-нибудь дичь и посмотреть, что будет: взорветесь вы в ответ или согласитесь. Ну, так просто, чтобы знать. Мой личный опыт показывает: серьезных последствий у этой игры, как правило, никаких. Ну, будет теперь знать ваш любимый, что вы не разделяете идею «муж голова, жена шея», что вы передовая женщина, партнерская и честная. Значит, манипулировать не станете. Умные люди это ценят.

Другое дело, если вы начнете претендовать на его высокий доход. Вот тут он вспомнит, что считает вас «вторым полом» и попытается установить диктатуру.

Так что, конечно, на всякий случай лучше материально от него не зависеть. Хотя материально лучше вообще поменьше зависеть – от чего бы то ни было.

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими выводами. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Мой адрес: dariaz@kp.ru.