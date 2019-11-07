2019-11-07T12:27:09+03:00
В мире

Москва опровергла слухи о прибытии в Ливию российских наемников

Об этом ранее сообщила американская пресса
Ася ХОВАНСКАЯ
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Обстановка в Ливии попрежнему остается нестабильнойОбстановка в Ливии попрежнему остается нестабильнойФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Российский МИД опроверг утверждения американской прессы о появлении в Ливии сотен российских наемников.

- Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию. Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес, - заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. - Мы уже к этому привыкли, относимся к этому спокойно, хотя вынужден констатировать, что на настроения американской внутренней аудитории подобного рода периодические вбросы оказывают негативное воздействие и общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей, к чему мы стремимся.

Напомним, ранее газета The New York Times написала о том, что за последние шесть недель в Ливию якобы прибыло около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы. Прибыли они, «чтобы снова подтвердить влияние Кремля на Ближнем Востоке и в Африке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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