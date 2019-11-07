"Я была рада, когда бабушка умерла" и "Тебя не будет" - названы лучшими стихотворениями года

7 ноября подведены итоги премии «Поэзия». Победителями в главной номинации стали москвич Дмитрий Веденяпин и екатеринбурженка Екатерина Симонова. Примечательно, что оба произведения, ставшие "стихотворением года" - посвящены теме смерти.

"Тебя не будет, тебя не будет, тебя не будет", - написал Дмитрий Веденяпин и "Я была рада, когда бабушка умерла" - Екатерина Симонова.

Премия "Поэзия", учрежденная Благотворительным фондом "Достоинство", является преемницей премии "Поэт". Но, в отличие от "Поэта", выдается не за совокупность заслуг, а за лучшее стихотворение года. (Кто вспомнил конкурс "Песня года", тот прав). На награду претендовали сто стихотворений, написанных на русском языке. "Мы уверены, что представленные стихотворения - лучшее из того, что создаётся сегодня в пространствах традиционных поэтических практик", - смело заявили организаторы премии после публикации списка претендентов.

В итоге лауреатов оказалось сразу два и они поделят триста тысяч рублей.

Помимо главной номинации, премия вручается за лучший перевод и критическую работу. Лучшим переводчиком стал Григорий Кружков за перевод "Оды греческой вазе" Джона Китса. Лауреатом в номинации "Критика" члены жюри назвали Дмитрия Кузьмина, известного как внука легендарной Норы Галь. Обоим причитается по двести тысяч рублей.

С текстом стихотворения Екатерины Симоновой "Я была рада, когда бабушка умерла", можно ознакомиться здесь. Мы же в свою очередь публикуем стихотворение лауреата премии "Поэзия" Дмитрия Веденяпина

1

Тебя не будет, тебя не будет, тебя не будет, —

Подпрыгнул как-то в своей кроватке дошкольник Изя,

Ладошки взмокли, губа трясётся, глаза как блюдца,

Один на целом-прецелом свете во мраке жизни.

Настало утро, и мальчик Изя и все проснулись.

Вот солнце светит, вот папа ходит, вот мама гладит.

Ночные страхи вдруг расступились, перевернулись

В какой-то дикий теду бе нябет, теду бе нябет.

2 Однажды Изе приснилась птичка с часами в спинке.

Она сидела, потом вспорхнула и улетела,

И понял Изя, столетний Изя, тараща зенки,

Что худо дело, ох, худо дело, эх, худо дело.

Опять за горло его схватили железной хваткой,

Опять сверкнули в углу над шкафом клыки и когти.

Будь Изя прежним, подпрыгнул б снова в своей кроватке,

А этот просто, держась за сердце, привстал на локте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Мы живем для того, чтоб коровам крутить хвосты": представляем лучшие стихи премии "Поэзия"

"Комсомолка" выбрала лучшие стихотворения самой скандальной поэтической премии года (подробности)