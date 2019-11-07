"Мы живем для того, чтоб коровам крутить хвосты": представляем лучшие стихи премии "Поэзия"

Наверное, даже тот, кто далек от поэзии, слышал о новой премии с одноименным названием. Уж сколько по поводу нее было сломано копий, и как ругались критики - так еще давно никто не ругался. В 2019 году впервые вручается премия "Поэзия" - это новая высокая награда, пришедшая на смену почившей в бозе премии "Поэт". Раньше премию "Поэт" выдавали "по совокупности заслуг": за долгое и многолетнее служение поэзии. Неудивительно, что лауреатами становились люди старшего и очень старшего поколения. Новая награда более демократичная и претендовать на нее могут как мэтры, так и совсем юные дарования.

Премия "Поэзия" вручается за лучшее стихотворение года.

Казалось бы, все логично. Раз уж есть премия "Песня года", то почему бы не быть премии за стихотворение года?

Однако именно это условие породило волну критики: "как можно выдавать награду и еще триста тысяч рублей в придачу всего лишь за одно стихотворение?" - негодовали консерваторы.

До начала работы жюри был сформирован большой пул стихотворений, претендующих на обретение статуса "стихотворение года". Этот список вызвал вторую волну реакции. Ведь, ознакомившись с этим списком, можно было убедиться: современная поэзия очень и очень разная. "Почему именно эти, а не другие стихи претендуют на роль "стихотворения года", - предложили ругаться недоброжелатели.

Как честно заявляют организаторы (Автономная некоммерческая организация содействия современной поэзии «Поэзия»), "от знакомства со многими образцами актуальной поэзии неподготовленному читателю может стать неуютно". Но при этом отцы-основатели премии берут на себя ответственность в том, что сформированный список - "лучшее из того, что создаётся сегодня в пространствах традиционных поэтических практик".

Премиальные итоги уже подведены и о лауреатах мы напишем позднее. "Комсомолка" же внимательно ознакомилась со списком и выбрала на свой вкус, страх и риск лучшие стихотворения года.

Анна Аркатова

* * *

Выпью кофе утренний,

Поплюю с балкона,

Спи, ребенок внутренний,

Спи, мой незаконный,

Розовея, чмокая,

Уминая титю.

Нет — придет твой чокнутый

Внутренний родитель,

Словом не попорченный,

Чист как белый день —

Вытянет узорчатый

Внутренний ремень.

Татьяна Вольтская

* * *

Вот он плывет над нами — призрак, Бессмертный полк,

В гулком «Ура!» — как будто грохот «Катюш» не смолк.

Дедушки черно-белые, глянцевые отцы,

Ветер лижет их лица — на палочках леденцы.

Все мы на запах Победы слетаемся, как на мед,

И мертвецы над нами тихо плывут вперед,

В будущее. Молчали деды — придя с войны.

Внуки пригубят крови дедовой — и пьяны,

Столько ее разлито — рядом ли, вдалеке —

Все мы стоим по шею в теплой ее реке.

Волны ее упруги: здесь, посреди реки,

Все поневоле братья, на берегу — враги.

Завтра пойдут колонной дети — и встретит их —

Черной икрой ОМОНа площадь: не для живых!

Вот сгорят они в танке, примут последний бой —

Мы их наденем на палки и понесем над собой.

Будем любить их нежно, в мутном глазу — слеза,

Будем любить их — павших, ну а живых — нельзя.

Вязкое солнце льется, брызжет багряный шелк.

Главная наша надежда — мертвых засадный полк.

Дмитрий Гаричев

* * *

что гайдар ночей не спал, а мать кормила

грудью губернаторских собак

за пакет крупы, осколок мыла,

чтобы в бургеркинг или макдак

шли теперь все **** из тыла —

в это мне не верится никак.

или чтоб с ветвями краснотала

ради поруганья от ментов

выдвигались против капитала

несколько гуманитарных ртов —

нам носили хлопья из подвала,

тоже примириться не готов.

страшно ждать заказа, но сдаётся

общий счётчик, женщина смеётся

как ещё до обнуленья лет,

но и в забытьи не признаётся:

просто лучшего у мира нет.

будь же ласков, сядь же вместе с ней:

здесь твоя положена расплата

слаще крови пролетариата,

обморока школьного честней.

Надя Делаланд

* * *

Ребенок с возрастом перестает нудить,

требовать, чтобы ему уступили место в маршрутке,

понимает, что мамы нету, что он один,

что она умерла, что какие шутки.

Вот он едет растерянный и седой,

в старом тертом пальто, с незастегнутой сумкой,

совершенно такой же уже, как до

обретения им рассудка.

Александр Кабанов

* * *

Бог еще не прикрыл этот грязный, гнилой бардак

и устроить всемирный потоп еще не готов,

потому что люди исправно выгуливают собак,

потому что люди послушно прикармливают котов.

И пускай они убивают других людей и богов,

пишут жуткие книги, марают свои холсты,

не хватает крепкой руки и просоленных батогов:

человечество — это прислуга для красоты.

Мы живем для того, чтоб коровам крутить хвосты,

добывая роуминг, пестуя закрома,

подражаем птицам, рожаем в горах цветы,

красота такая, что можно сойти с ума.

Обхватив колени, сидишь на исходе дней,

и глаза твои, запотевшие от вина —

видят бледных всадников, всех четырех коней,

а за ними — волны и новые племена.

Айгерим Тажи

* * *

В коробке из-под немецкого шоколада

мать прячет бирки, зубы, первые волосы

сына, живущего где-то в пределах города,

звонящего в день рожденья уставшим голосом.

Когда приходит этот, уже мужчина,

с руками в венах, с букетом цветов дешёвых,

она наливает чашку до половины,

чтобы он поскорей ушёл.