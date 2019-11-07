Николай Валуев: Альварес побаивается наших молодых ребят

Эта осень богата на события в мире профессионального бокса. Недавно наш полутяж Артур Бетербиев отобрал пояс у украинца Гвоздика. В прошлые выходные, к сожалению, проиграл бой Саулю Альваресу Сергей Ковалев. А еще есть два кам-бека наших ветеранов: 40-летние Денис Лебедев и Александр Поветкин анонсировали новые поединки.

Обо все этом мы поговорили в программе «Большой спорт с Николаем Валуевым» на «Радио «КП».

О поражении Ковалева

- Как я и предполагал, к десятому раунду у Сергея Ковалева стали садиться буксы, - говорит Валуев. - Последний бой он провел в августе и времени на восстановление практически не было. Сергею сначала удавалось держать Альвареса на дистанции за счет правильной тактики и своего коронного джеба, но силы все уходили и уходили.

О том, почему Ковалев после боя попал в больницу

- Это стандартно. Я бы не сказал, что это был какой-то тяжелый нокаут. Да, достаточно резкий удар Альвареса достиг цели. Но и сам Сергей уже был в гроговом состоянии, скорее, не от пропущенных даже ударов, а от усталости. Там в общем не требуется уже таких усилий, как в первых раундах, для того, чтобы нокаутировать свежего соперника. А вообще после любого нокаута боксера отправляют на обследование. Делают КТ головного мозга, осматривают, измеряют… Но, судя по фотографиям Сергея в Инстаграмме, у него сейчас период реабилитации проходит очень плодотворно – в кругу друзей и семьи. А возвращаться ли ему на ринг в 35-летнем возрасте — решит только он сам.

Россияне наступают

Альварес после победы над Ковалевым решил спустится в другой, более легкий вес, а выигранный им пояс останется вакантным.

- Я думаю, что штаб Альвареса оценил все риски, - рассуждает Валуев. - Они побаиваются молодых российских боксеров, которые могут ожидать его где-то там через бой, через два. Тем более, что обладатель чемпионского пояса по версии WBA Дмитрий Бивол уже высказал желание встретиться с Альваресом. А ведь в полутяжелой весовой категории есть еще и обладатель двух поясов (IBF и WBA) Артур Бетербиев. Поэтому, наверное, все-таки ребята решили уйти…

О новом бое Поветкина с американцем Майклом Хантером (состоится 7 декабря в Саудовской Аравии)

- Саше за сорок, тем не менее, последний тяжелый бой против Хьюи Фьюри в Лондоне он провел технически грамотно и выиграл. Я считаю, что у Саши еще есть силы на минимум три боя. Ближайший соперник будет не из легких. Но по расстановке сил в боксерской ассоциации Поветкину приходится драться с боксерами из первой десятки.

Нашел работу в прямом эфире

А вот что своем возвращении на ринг рассказал нам сам Денис Лебедев.

- Мы были в прямом эфире «Матч ТВ» и обсуждали бой Алексея Папина, который раздельным решением судей в бою близком уступил Илунге Макабу. До этого Макабу выиграл у Кудряшова. Ну, я сказал, что я бы смог разобраться с Макабу без вопросов... А на следующий день я получил предложение от федерации бокса России, где согласны были профинансировать этот бой. Слово за слово, начались переговоры с Макабу. Договориться не удалось, но, чтобы бой уже не сорвался, мы начали искать ему достойную замену и вышли на южноафриканца Табиса Мчуну – это в принципе его копия. Тоже физически крепкий, занимает седьмую позицию, по-моему, в мировом рейтинге.

Бой Лебедев — Мчуну состоится в Красноярске 21 декабря.

- Я хотел бы сказать два слова – почему я оставил бокс? - продолжает Денис Лебедев. - Я решил уйти – не буду скрывать – после того, как мне поступило не очень выгодное финансовое предложение. И я отказался, так как профессиональный бокс – это моя работа, я этим самым кормлю свою семью, детей, которых у меня шестеро – четверо своих и двое приемных... И вот поступило достойное предложение и мы погнали заново.