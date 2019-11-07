Дмитрий Глушко, замглавы «Ворлдскиллс Россия»: «Предприятия давно не верят в дипломы»

В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Какое значение имеют подобные чемпионаты? Зачем нужен демонстрационный экзамен? И как люди пожилого возраста могут получить новую специальность? Об этом в интервью «КП» рассказал Дмитрий Глушко, заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»).

ОТ РАЗВИТИЯ КАДРОВ ДО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

- Дмитрий Евгеньевич, ваши впечатления от чемпионата?

- Чемпионат сильно растет. Растет по занятым площадям, по количеству участников, по числу предприятий, по возрастным категориям. Усиливается заинтересованность предприятий и конкуренция со стороны работников за право сюда попасть. Это для них становится интересным социальным лифтом внутри компании. И мы видим, что не только у победителей, но и у просто участников этих чемпионатов на предприятиях авторитет повышается. Что еще важно? С каждым годом растет количество оборудования, которое произведено в России и на котором работают участники чемпионата.

- Какое еще значение имеет чемпионат?

- У него много значений. Это и сборка компетенций, и развитие экспертного сообщества, и профориентация – от генерального директора до маленького ребенка и его родителей. Это и маркетинговая площадка, где предприятия, по сути, продают свое оборудование. Именно поэтому здесь большое количество компаний мировых брендов, лидеров производства оборудования. Что очень важно, многие из них начали локализацию своего производства в России, представляют оборудование, которое произведено в нашей стране. В том числе есть и чисто российские разработки и программные решения, которые также здесь представлены.

- Получается некий синергетический эффект, когда мы за счет одного мероприятия сразу поднимаем несколько сфер экономики…

- Именно так.

СДАЙ ЭКЗАМЕН - ПОКАЖИ, НА ЧТО ТЫ СПОСОБЕН

- Интересный элемент – демонстрационный экзамен. По сути, он является подтверждением квалификации человека?

- Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - это возможность проверить свой личный рейтинг профессионализма в сравнении с другими специалистами, участвовавшими в подобной системе оценки своей компетенции. Например, любой сварщик, который сдавал в нашей стране такой демонстрационный экзамен, может найти свое место среди тех сварщиков, нескольких тысяч человек, которые подобную оценку уже прошли. Эталоном будет считаться результат чемпиона мира. И ты можешь понять, где ты находишься, куда можешь расти.

- Это уже общепринятая практика для рабочих специальностей?

- Мы третий год реализуем в пилотной апробации этот проект. Есть несколько федеральных образовательных стандартов, которые уже включают в себя демонстрационный экзамен как обязательный элемент в итоговой аттестации. Но по еще большему количеству компетенций, в которых такой элемент не прописан с точки зрения нормативов, подавляющее большинство регионов проводят его в инициативном порядке для своих студентов. Потому что для человека, выходящего на рынок труда, важно показать, кто он как специалист, а не то, что у него есть диплом государственного образца. Диплом - это замечательно, но предприятия давно не верят в него. Это лишь документ, подтверждающий твою социализацию, что ты способен в течение нескольких лет жить в коллективе. А работодателям важно понимать, кто ты такой как специалист. И демонстрационный экзамен это позволяет.

- Но вряд ли все компании знают, что такой экзамен существует...

- Действительно, для многих работодателей он еще не так узнаваем, но для крупнейших компаний (несколько десятков из них представлены на чемпионате) он становится значимым. Мы видим, что половина экспертов, которые принимают участие в процедуре оценки выпускников образовательных организаций в демонстрационном экзамене, это представители предприятий. И эти люди приходят на площадку не из праздного любопытства или некой социальной нагрузки, а из желания найти лучших специалистов, выходящих на рынок труда.

Дмитрий Глушко, замглавы «Ворлдскиллс Россия»: «Предприятия давно не верят в дипломы».В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Какое значение имеют подобные чемпионаты? Зачем нужен демонстрационный экзамен? И как люди пожилого возраста могут получить новую специальность? Об этом в интервью «КП» рассказал Дмитрий Глушко, заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»)

ОДНО ДЕЛО - БЕЖАТЬ, И СОВСЕМ ДРУГОЕ - БЕЖАТЬ ОЧЕНЬ ДОЛГО

- Что происходит на экзамене?

- Демонстрационный экзамен очень сложный, он является чистым производственным циклом. Для удешевления и ускорения мы ведем работу по сокращению его длительности, но он позволяет публично подтвердить не только профессиональные навыки, но и производственную выносливость человека. Потому что одно дело, когда ты умеешь выполнить какую-то свою работу, например готовить борщ, и совершенно другое, когда ты в течение нескольких дней в масштабах полного рабочего дня способен эту операцию производить многократно. И это совершенно другой навык. То есть, одно дело, когда ты умеешь бежать, а другое – умеешь ли ты бежать очень долго.

- Вы сказали, что это публичное мероприятие. Там есть зрители?

- Во-первых, демонстрационный экзамен транслируется в интернет, его можно посмотреть. Во-вторых, на него может прийти абсолютно любой человек, и региональные органы управления образованием используют экзамен, в том числе для профориентации. Для студентов младших курсов – чтобы показать, что им предстоит, что надо действительно учиться, нарабатывать навыки. Для школьников - чтобы показать, что сварщик, электромонтажник, повар, парикмахер – это на самом деле очень высокотехнологичные профессии. Сейчас абсолютно в каждой компетенции есть элемент цифровизации – нужно либо написать программу, либо ее завести, либо оцифровать какой-то элемент. Даже в нашей внутренней работе мы подходим к цифровой оценке этих навыков. Потому что во многих ситуациях, во-первых, есть субъективный человеческий фактор, во-вторых, большое количество экспертов, которых мы вынуждены для объективной оценки держать. При этом многие элементы деятельности человека сегодня можно оцифровать - и интеллектуальная система способна их оценивать.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ - ЗА КОРОТКИЙ СРОК

- Что касается расширения состава участников по возрастному принципу. В частности, появилась отдельная ветка «Навыки мудрых». Зачем это нужно?

- В рамках подготовки к чемпионату мира, который прошел в Казани, мы сформировали очень большое экспертное сообщество и научились формировать новые компетенции, которых нет в международном движении, но которые актуальны для нашей страны. Плюс мы научились делать короткие программы, реализуя которые, человека любого возраста можно научить определенной компетенции, сформировать ее.

- Чтобы 5 лет не учиться.

- Именно так. Многие компетенции или даже набор компетенций можно сформировать у человека, в зависимости от его готовности, от недели до шести месяцев. И не надо 3 - 5 лет на это тратить на то, чтобы стать парикмахером. Зачем это нужно? Мы активно участвуем в программе переобучения лиц предпенсионного возраста. Для людей это актуально, они идут с желанием.

- Куда людям обращаться, чтобы подобные курсы пройти?

- Сегодня во всех регионах России созданы региональные координационные центры WorldSkills. Как правило, они действуют на базе региональных колледжей. Информакцию могут дать в местном министерстве образования. Плюс у нас на сайте тоже размещена информация о центрах компетенции. Можно обратиться в Союз, и мы всегда ответим, где по нужной компетенции либо по заданному набору навыков вы можете получить качественную подготовку.

СПРАВКА «КП»

Что такое WorldSkills

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 80 стран. Россия это сделала в 2012 году. За шеcть лет были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек.