Евгения Кожевникова, директор департамента «Ворлдскиллс Россия»: Мы даем детям «Билет в будущее»

В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. С какого возраста желательно определиться с будущей профессией? Как понять, что именно интересно ребенку и, самое главное, будет востребовано рынком труда? Почему так важна ранняя профориентация? Об этом в интервью «КП» рассказала Евгения Кожевникова, директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

«МЫ ПОКАЗЫВАЕМ ДЕТЯМ, ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ»

- Евгения, во все дни проведения чемпионата можно было наблюдать постоянно курсирующие по павильонам экскурсии. Школьников и студентов водили по стендам и рассказывали, что там происходит. Зачем это нужно?

- Это осознанное решение. Мы его приняли давно. Проводим экскурсии в рамках всех чемпионатов. Мы хотим показать детям современные профессии, профессии будущего, чтобы они, во-первых, увидели, что это такое, а во-вторых, смогли попробовать на площадках чемпионата сами что-то поделать. Это история про погружение. На этой основе они смогут выбирать свою траекторию.

- Вы еще реализуете проект «Билет в будущее». Что это такое?

- Это история для ребят с 6-го по 11-й класс, когда они, не являясь участниками чемпионатов, готовы уже что-то искать для себя в будущем. Мы выводим их на площадки чемпионатов, кванториумов и образовательных организаций. Туда, где есть оборудование и реальные расходные материалы. Чтобы они проходили практические мероприятия, могли попробовать несколько профессий и понять, что для них лучше.

- Первый этап – это онлайн-тестирование. Что это такое? Оценка знаний или попытка понять, к какой специальности есть предрасположенность?

- Онлайн-тестирование - это действительно попытка понять ребенка. Это ни в коем случае не оценка, не какой-то скрин, который потом передается в школу. Это некий ввод ребенка в проект. То есть, знакомство с ним – что это за ребенок, что ему интересно, что ему не интересно, как он себя представляет в будущем, задумывался ли о будущем или нет. И потом уже от уровня осознанности (мы это так называем в WorldSkills) мы двигаемся к тому, чтобы показать ребенку то, что нужно ему. Если он никогда этим не интересовался, мы его погружаем в то, что такое мир профессий. Если он осознанно понимает, что хочет строить свою траекторию, но не знает, в каком направлении, мы ориентируемся на то, к чему он предрасположен, и говорим: смотри, у тебя вот так и вот так.

«ТЕСТИРУЕМ, ДАЕМ ПОПРОБОВАТЬ, СТРОИМ ТРАЕКТОРИЮ ОБУЧЕНИЯ»

- То есть, по сути, это тест на профориентацию?

- На мотивацию, на профориентацию. И вообще в целом на уровень его вовлечения в эту историю. Но дети бывают разные. Один подходит как к этому вопросу? Я хочу быть блогером. А другой подходит так, что мне что-то интересно, но я не знаю, как это, где и что. И после онлайн-тестирования мы предлагаем им именно практические мероприятия, где они в разных форматах могут что-то попробовать. Самый простой формат – это те самые экскурсии, которые вы видели. И дальше все идет по мере углубления в эту деятельность. Есть получасовые в больших группах, полуторачасовые форматы в малых группах, более углубленные форматы, когда идет программа для ребят, которые точно определились, кем хотят стать.

- То есть вы даете им некий набор знаний и рекомендаций, а дальше они могут изучить что-то подробнее?

- После онлайн-тестирования мы показываем, в каких отраслях и профессиях они бы могли развиваться. Даем выбор тех мероприятий, которые есть в регионе по различным профессиям и отраслям. Может быть, тест не очень словил, а ребенку все-таки интересно что-то другое. То есть предрасположенность одна, а интерес у него другой. Он может сам составить некий свой маршрут этих, как мы называем, деятельностных проб. Сходить на площадки, попробовать. И по итогам этих мероприятий наставники, которые их проводили, носители профессий и компетенции, ставят обратную связь: насколько ребенок был замотивирован, насколько он хорошо справился с заданием, насколько ему было интересно. И по стечению всех этих факторов наш электронный ресурс «Билет в будущее» – анализирует и уровень осознанности, и уровень того, как ребенок себя проявил, и на этом основании получает рекомендации по построению индивидуального учебного плана.

Евгения Кожевникова, директор департамента «Ворлдскиллс Россия»: Мы даем детям «Билет в будущее».В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. С какого возраста желательно определиться с будущей профессией? Как понять, что именно интересно ребенку и, самое главное, будет востребовано рынком труда? Почему так важна ранняя профориентация? Об этом в интервью «КП» рассказала Евгения Кожевникова, директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

- А какие в принципе есть форматы таких профориентационных мероприятий?

- Для нас самый интересный формат - это все-таки проба. Допустим, если мы с вами возьмем столярное дело, то он изготавливает какую-то деталь. И таких проб может быть несколько. В самом ознакомительном формате это может быть встреча с экспертом, носителем профессии в каком-нибудь производственном цеху, где можно посмотреть и почувствовать атмосферу, как это работает. Либо посмотреть и увидеть, что предприятие это не то, что мы с вами видели раньше в фильме «Москва слезам не верит», что это современные площадки, с новым оборудованием. И отношение детей к этому меняется.

«НА ПЛАТФОРМЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 700 ТЫСЯЧ РЕБЯТ»

- В чемпионатах WorldSkills теперь можно участвовать с 12 лет. Таков возраст самого молодого участника в этом году. С чем связано такое решение расширить возрастные категории?

- Для нас это все-таки предоставление возможности детям начать строить свою карьерную траекторию, еще находясь в школе, и выйти за границы того, чему учат в школе, для того чтобы посмотреть, как это реализуется в современном мире. Мы, конечно, верим в то, что дети, которые заходят на проект «Билет в будущее», впоследствии выходят в юниорскую историю, становятся более конкурентоспособными, но с учетом количества детей в стране, конечно, не у всех будут такие истории успеха. Поэтому «Билет в будущее» - это история про то, как дети в дальнейшем будут себя проявлять.

- То есть не все хотят стать блогерами? Популярность рабочих специальностей среди младшего поколения тоже есть?

- Конечно, есть. Плюс ко всему инфраструктура всех этих историй, которые детей привлекают, развивается с каждым годом. «Билет в будущее» - он именно про то, чтобы детям показать весь мир профессий и дать ему те знания, которые точно будут востребованы.

- Какой охват в целом, сколько детей прошли через платформу?

- Ребята, которые уже зарегистрировались на платформе, то есть создали на ней личный кабинет и посмотрели неавторизованную часть ресурса, где есть профориентационный контент, их порядка 700 тысяч. Три этапа тестирования выполнили 440 тысяч ребят. И на данный момент по стране первые мероприятия в рамках проекта посетили 127 тыс. человек. До конца года эта цифра вырастет до 200 тысяч. Эти ребята получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана. А количество детей и их родителей, которые зайдут на саму платформу и будут знакомиться с контентом, который там размещен, мы узнаем по итогам года.

- Сколько регионов охвачено?

- 36.

- Что нужно сделать, чтобы принять участие?

- Во-первых, зайти на наш сайт (см. «Полезная ссылка»). Там есть вся информация. В своих школах ребята могут подойти к социальным педагогам или педагогам, занимающимся профориентационной работой, уточнить, как можно получить доступ к платформе, чтобы пройти тестирование. Можно забрать в школе свой логин и пароль, самостоятельно его ввести, скачать наше мобильное приложение и пройти тест.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

www.bilet.worldskills.ru

СПРАВКА «КП»

Профориентация школьников — приоритетная государственная задача, закрепленная в национальном проекте «Образование». Профориентация и построение молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его успешной самореализацией, но и с вкладом в экономическое развитие.

Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют. Постоянно возникают новые сферы деятельности, технологии, рынки. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. На это направлена онлайн-диагностика проекта «Билет в будущее», которая состоит из трех этапов.

Методика тестирования создавалась с учетом современных профориентационных практик с опорой на труды отечественных ученых: центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при факультете психологии МГУ и сервиса профориентации «Профилум». Тесты апробированы на школьниках нескольких возрастных групп и ориентированы на диагностику интересов к современным перспективным отраслям и востребованным компетенциям.