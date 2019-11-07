Денис Васильев, замглавы Роструда: Инвестиции в человеческий капитал - самое правильное, что может сделать государство

В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Зачем нужные подобные мероприятия? И как они помогают снижать безработицу и повышать производительность труда в стране? Об этом в интервью «КП» рассказал Денис Васильев, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

«ИЗМЕНИЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ К РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ»

- Движение WorldSkills в России активно действует уже несколько лет. Видите ли положительные сдвиги?

- Первый результат, на мой взгляд, очевиден для всех. Это изменение отношения к рабочим профессиям и специальностям, связанным с естественными науками. На мой взгляд, этот очень важный тренд особенно повлиял на молодых людей. Во-вторых, создается система независимой оценки квалификаций и компетенций. Это очень важно, чтобы рынок труда эффективно работал. Без этого двигаться тяжело. WorldSkills создал серьезную базу для такой оценки. И плюс ко всему дополнил ее еще и образовательной системой. Центры опережающей переподготовки, которые существуют в системе WorldSkills, позволяют качественно изменить состав трудовых ресурсов. Создание инфраструктуры и изменение отношения к этому вопросу - два основных достижения этого движения.

- Помогает ли участие в движении WorldSkills при трудоустройстве на работу и при продвижении по карьерной лестнице?

- Мы верим, что помогает. Более того, мы этому содействуем. На нашем информационном ресурсе по рынку труда (trudvsem.ru), где у нас очень большое число вакансий, мы ввели дополнительный признак в резюме – участие в движении WorldSkills. Мы считаем, что это нужно всячески пропагандировать и показывать работодателям. Если человек не только имеет какую-то компетенцию, но ее каким-то образом еще и подтвердил, сдал довольно сложный демонстрационный экзамен, получил скилс-паспорт, то, на мой взгляд, это заслуживает большего внимания. Такой специалист имеет определенное преимущество перед другими кандидатами.

«ОТ БИРЖ ТРУДА - К ЦЕНТРАМ КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ»

- Роструд курирует процесс модернизации служб занятости по всей стране. Как идет эта работа?

- Это большой проект в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Мы хотим настроить работу этого очень значимого для экономики института на новых принципах. Есть определенные проблемы, которые накопились в системе служб занятости населения, которые не позволяли им решать задачи оперативно и в соответствии с современными требованиями и вызовами рынка труда. Стоит задача их определенным образом перенастроить. Ориентировать не только на безработных, но и на всех людей, на весь кадровый потенциал в системе.

- То есть, обратиться туда теперь сможет любой человек, даже если он еще не уволен, а просто хочет поменять работу?

- Да, ему не обязательно ждать, пока он станет безработным. Ему нужно обращаться заранее. Это вопрос больше не лечения, а профилактики самой проблемы. И в этой связи мы уходим от центров занятости населения к центрам раскрытия человеческого потенциала. Смещаем акцент от помощи ему в трудной ситуации к его развитию. На мой взгляд, это важно. Потому что в этой связи меняются все принципы работы. Нужно действовать на опережение, проактивно, сопровождать человека на его карьерном пути. Интересоваться и знать, что он из себя представляет, какие навыки у него есть, как их можно модернизировать, модифицировать в соответствии с потребностями рынка труда.

- Такие центры уже появились?

- В этом году у нас 16 регионов включились в эту работу, в следующем году добавится столько же. Проект рассчитан на то, чтобы охватить все 85 субъектов нашей страны и в целом изменить ситуацию со службами занятости в России. Сейчас мы создаем модельные центры занятости. По сути, они потом обеспечат масштабирование на территории субъекта и всей страны. Хотим вовлечь и работников, и работодателей в процесс их взаимного обогащения и развития.

Денис Васильев, замглавы Роструда: Инвестиции в человеческий капитал - самое правильное, что может сделать государство.В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Зачем нужные подобные мероприятия? И как они помогают снижать безработицу и повышать производительность труда в стране? Об этом в интервью «КП» рассказал Денис Васильев, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости

ЧЕГО У НАС МЕНЬШЕ - РАБОЧИХ РУК ИЛИ РАБОЧИХ МЕСТ?

- Денис Александрович, есть две точки зрения на рынок труда в нашей стране. Работодатели поголовно жалуются, что им не хватает квалифицированных сотрудников. При этом работники, наоборот, признаются, что нет нормальной работы. Рассудите, чего у нас больше не хватает: рабочих рук или рабочих мест?

- Если говорить про ситуацию на рынке труда, то у нас действительно существует дефицит кадров. Если вы посмотрите на уровень безработицы, то для цивилизованных стран он относительно невысокий. Но все равно есть определенные диспропорции.

- Например?

- Во-первых, страна большая - ситуация сильно отличается по регионам. Где-то ситуация лучше, где-то - хуже. Во-вторых, мы сильно озабочены ситуацией с кадровой ямой. Это когда люди вроде бы работают, но их навыки и компетенции не соответствуют занимаемой должности. Если мы стремимся к опережающему росту экономики и повышению производительности труда, то требования к навыкам возрастают. По сути, даже если мы не видим внешних шоков на рынке труда, это не значит, что ситуация спокойная. Мы должны постоянно следить за ней. Но уже не с точки зрения борьбы с безработицей, а с точки зрения кадрового потенциала людей: насколько их навыки, компетенции и образование соответствуют рынку труда. Это сейчас самый важный аспект. На нем нужно максимально сфокусироваться.

- Есть категории населения, у которых возникают наибольшие проблемы при трудоустройстве. В частности, это молодые люди и люди предпенсионного возраста. Как будете им помогать?

- Все верно. Всегда есть категории, которые более уязвимы на рынке труда. Я бы еще сюда добавил инвалидов. Работа с этими категориями требует дополнительных усилий и повышенного внимания. Кого-то нужно просто замотивировать, дать правильное направление. Кто-то требует изменения качества своих навыков. И здесь важно переобучение. Кому-то нужно сопровождение на рабочем месте. Все это программы, которыми должна заниматься современная служба занятости.

- Кого-то еще можно выделить в отдельную группу?

- На мой взгляд, категорий должно быть много. Задача стоит в профилировании людей, в выделении различных сегментов и назначении пакета услуг. Это позволит найти почти к каждому человеку индивидуальный подход. Это поможет ему быстрее решить свои проблемы.

- В последний год у нас появился важный приоритет госполитики - поддержка старшего поколения. Как будете помогать в трудоустройстве и переобучении предпенсионеров?

- Есть большая программа. В этом году на нее заложено 5 млрд рублей. На эти деньги должны быть обучены 75 тысяч человек предпенсионного возраста. Задача программы – сделать так, чтобы эти люди получили новые навыки, и это помогло им дольше оставаться интегрированными в рынок труда. В этой связи показателем этой программы является еще и то, чтобы человек был трудоустроен после прохождения этого обучения. 85% людей должны сохранить рабочее место или перейти на новую работу. Это достаточно серьезный показатель.

- Как в этом отношении сотрудничаете с WorldSkills?

- Это очень мощный партнер, который взял на себя задачу по обучению существенной части людей - 25 тысяч. Но могу сказать, что уже сейчас программа перевыполняется. Более 100 тысяч человек находятся в процессе переподготовки. По сути, это инвестиции в человеческий капитал. И мне кажется, это очень правильное решение с точки зрения политики занятости.

- Программа рассчитана до 2024 года?

- Именно так. И общая численность людей, которых нужно будет переобучить, достигнет 450 тысяч человек. Это значительная цифра. И мы рассчитываем, что эффект будет заметный, значимый для всей экономики.