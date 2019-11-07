Екатерина Лошкарева, вице-президент WorldSkills International: Без мягких навыков сейчас трудно быть успешным

В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Чем наша страна успела удивить международное сообщество за последние годы? И какие навыки сейчас больше всего нужны работникам, чтобы стать успешным? Об этом в интервью «КП» рассказала Екатерина Лошкарева, замгендиректора по исследованиям и разработкам Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

«САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ КОНКУРС - СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

- Вы за каким-то конкретным соревнованием следите? Что больше всего нравится?

- По первому образованию я электросварщик 2-го разряда. Поэтому мой самый любимый конкурс – сварочные технологии. Они немного мешают нам шумом, кому-то, может быть, не нравится запах, но для меня это просто самый вкусный запах на свете.

- Что делают участники?

- Классическим изделием является «сварочный чайник», в котором присутствуют разные типы швов, которые потом проверяются через погружение в воду, через выдувание и т.д. на герметичность. И это всегда очень интересное шоу, интересный этап соревнований, когда много зрителей приходит посмотреть. Потому что это невозможно сфальсифицировать. Изделие либо герметичное, либо нет, это всегда очень наглядно.

- Вы стали вице-президентом WorldSkills International. Какие основные задачи перед собой ставите? И какие возможности это дает для России?

- По итогам генеральной ассамблеи в Казани я вошла в совет директоров WorldSkills International. И в рамках моего портфолио лежат вопросы стратегического развития. Одно из приоритетных направлений - развитие членов движения. Россия в Казани задала достаточно высокий стандарт. И теперь я очень часто получаю от других делегатов вопрос: «Как Россия смогла за 7 лет всего этого достигнуть?» И я понимаю, что это не частные вопросы, а глубинная потребность членов движения из 82 стран иметь доступ к бенчмарку, к лучшим практикам. И иметь возможность этим опытом обмениваться. А на данный момент таких механизмов в рамках WorldSkills не существует.

РАЗРЫВ МЕЖДУ ПОТРЕБНОСТЯМИ ЭКОНОМИКИ И НАВЫКАМИ СОТРУДНИКОВ НАРАСТАЕТ

- На пленарном заседании в рамках чемпионата приводились данные исследования, что в мире нарастает разрыв между потребностями экономики и тем, каким образом работает система подготовки. Проблема действительно серьезная?

- Она складывается из множества факторов. Потому что иногда бывает, что есть рабочее место и есть человек, но его компетенции не соответствуют этому рабочему месту. Бывает, что есть рабочее место, есть человек, в общем компетенции соответствуют, но меняются технологии и меняется запрос на навыки. Сейчас в мире процессы переподготовки более масштабные, чем вопросы подготовки. Иными словами, нужно постоянно учиться, постоянно обновлять свои навыки, иначе ты рискуешь оказаться невостребованным в быстро меняющейся экономике. А бывает, что есть рабочее место и есть подготовленный человек с нужными навыками, но они не сходятся во времени и пространстве. И это уже вопросы, связанные с мобильностью населения.

Екатерина Лошкарева, вице-президент WorldSkills International: Без мягких навыков сейчас трудно быть успешным.В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Чем наша страна успела удивить международное сообщество за последние годы? И какие навыки сейчас больше всего нужны работникам, чтобы стать успешным? Об этом в интервью «КП» рассказала Екатерина Лошкарева, замгендиректора по исследованиям и разработкам Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

- По сути, должна быть интеграция между образовательными учреждениями и крупными корпорациями, чтобы первые не обучали просто так, а вторые потом не переучивали?

- Это комплексный процесс. В его основе лежит идея, что каждый человек может быть профессионально успешен, потому что в каждом заложены таланты. И наша задача – постараться эти таланты понять, раскрыть и помочь человеку. Собственно, Казанская декларация фиксирует эти принципы. В частности, принцип персональной ответственности человека за свое профессиональное образовательное развитие и принцип необходимости раскрытия потенциала групп населения, потенциал которых не до конца раскрыт.

- Это что значит?

- В разных странах разные категории населения недостаточно вовлечены в экономику. В некоторых странах, где еще 10 - 15 лет назад девочки испытывали сложности с получением образования, это могут быть девушки и женщины. В иных странах – бывшие заключенные. Наши коллеги из США, в том числе, отмечают важность создания эффективных механизмов переподготовки и реинтеграции данной категории населения в экономику. В России мы обратили особое внимание на категорию 50+ и сейчас, кроме классических соревнований юниоров и Future Skills, на WorldSkills Hi-tech проходят и соревнования «Навыки мудрых». Таким образом, это комплексная глобальная задача, направленная на раскрытие потенциала каждого человека.

РУТИННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ - РОБОТАМ, КРЕАТИВ - ЧЕЛОВЕКУ

- Тема человекоцентричности обсуждалась вчера на пленарном заседании, которое вы модерировали. Что вы можете сказать по его итогам, к чему пришли?

- Итоги на самом деле достаточно интересные. Коллеги отметили, что 5 лет это не такой большой срок для каких-то системных изменений, в силу сложностей, масштаба системы. Но они призвали усилить компоненту так называемых мягких, или когнитивных навыков. Потому что, например, выступал коллега из «Сибура» и отметил, что у них автоматизация производства достигла уже 86%. И в ближайшем горизонте они ставят задачу 100-процентной автоматизации. Рутинные процедуры замещаются автоматизированными процедурами, а человеку остается больше подлинно человеческого.

- Что это может быть?

- Различные креативные задачи, нестандартное принятие решений. Все, что связано с эмпатией, когда нужно именно на человеческом уровне взаимодействовать, решать сложные вопросы. А это значит, что этот компонент мы должны будем также увеличивать в соревнованиях WorldSkills Hi-Tech и в целом в наших стандартах, в наших подходах. Потому что без этих мягких навыков – умение работать в команде, стрессоустойчивость, умение коммуницировать, умение донести свою идею, правильно подать себя, свой продукт и т.д. - в конечном итоге ребятам трудно будет быть успешными.