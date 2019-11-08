Труд веселых и находчивых: Сколько зарабатывают выпускники КВН

Клуб веселых и находчивых исправно делегирует своих представителей в другие телепроекты - многие стали известными артистами, не забывающими при каждом удобном случае поблагодарить альма-матер за путевку в жизнь. Сегодня, когда отмечается Международный день КВН, самое время назвать тех, кто лучше других сумел монетизировать полученную в клубе популярность.

Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

Екатерина Варнава

Одна из самых популярных артисток, прошедших школу КВН, - экс-звезда команды «Сборная малых народов» Екатерина Варнава. Сейчас 34-летняя Екатерина - прима проекта Comedy Women и любимица рекламодателей. К?примеру, съемки в рекламном ролике для трансляции на ТВ в течение трех месяцев обойдутся заказчику в 1,7 миллиона рублей. Катя выступает на корпоративах, ведет концерты и свадьбы как соло, так и в составе Comedy Woman. За 15-минутное выступление девичьей команды заказчикам придется заплатить 15 тысяч евро. Размещение коммерческого поста в Инстаграме Екатерины обойдется минимум в 560 тысяч рублей, а видеопост будет стоить от 700 тысяч.

Павел Воля

Капитан пензенской команды КВН «Валеон Дассон» имеет диплом преподавателя русского языка и литературы, но вот уже 15 лет трудится в Сomedy Club. Многое для него изменила женитьба на гимнастке Ляйсан Утяшевой. Образ примерного семьянина пришелся по вкусу рекламодателям - контракты с Волей оцениваются экспертами в 10 - 20 миллионов рублей. Павел также хорошо зарабатывает гастролями - его стендап-шоу собирает полные залы. А еще он ведет сразу несколько программ на ТНТ. По оценкам Forbes, за минувший год 40-летний артист заработал $2,5 миллиона.

Гарик Харламов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гарик Харламов

В КВН Гарик засветился в «Сборной Москвы МАМИ» и «Незолотой молодежи», но настоящей звездой стал в Сomedy Club. Популярного юмориста часто звали в кино, во многих картинах он выступал в роли продюсера. Интерес к персоне Харламова поддерживается еженедельными телеэфирам, активностью в соцсетях, провокационными проектами на YouTube. Поэтому Гарика Харламова зовут на корпоративы - вести, выступать. К примеру, в декабре гонорар Харламова на заказниках - 50 тысяч евро. Рекламодатели тоже любят Гарика, доверяя ему нахваливать чипсы, шоколадную пасту и другие продукты, хорошо сочетающиеся с его веселым имиджем. По данным Forbes, годовой доход 38-летнего комика составляет $2,1 миллиона.

Александр Ревва. Фото: youtube.com

Александр Ревва

Экс-игрок «Утомленных солнцем» зарабатывает в самых разных сферах. Зрители полюбили его образы в Сomedy Club, потом выучила песни Артура Пирожкова (под этим именем Ревва выступает в качестве поп-певца), и теперь Артур - Александр собирает самые престижные концертные залы страны. У свежего клипа Пирожкова на песню «Алкоголичка» - 112 миллионов просмотров на YouTube. Ревва успешно снимается в кино («Дублер», «Бабушка легкого поведения» и т. д.). Корпоративы с его участием обойдутся заказчикам минимум в 40 тысяч евро. Мало кто знает, что у Реввы есть своя анимационная студия, выпускающая мультсериал «Колобанга», права на который приобрели уже во многих странах мира. Если добавить к этому солидные рекламные контракты (в том числе с крупным оператором связи), то можно предположить, что уже в следующем году 45-летний Ревва появится в рейтинге Forbes.

Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Фото: ТНТ

Михаил Галустян

Михаил играл в команде «Утомленные солнцем» из его родного Сочи: команда успешно гастролировала, и первые гонорары Миша получал за концерты в санаториях Краснодарского края. В 2006 году Гарик Мартиросян позвал его в Москву, где Галустян стал героем скетчкома «Наша Russia» (на фото с партнером по проекту Сергеем Светлаковым). Михаила стали активно приглашать в рекламу и в кино, а вскоре он занялся продюсированием и основал собственную кинокомпанию. Также Галустян руководит им самим и созданной Федерацией военно-тактических игр, у него гостиничный бизнес в Сочи, а еще он запускает свое мобильное приложение. Приличный доход обеспечивает ему работа на ТВ (артист ведет шоу на СТС) и гастроли - они, по данным Forbes, принесли 40-летнему комику в прошлом году около миллиона долларов, а общий годовой доход артиста оценили в $2,5 миллиона.

Сергей Светлаков

Выпускник команды «Уральские пельмени» впервые серьезно заявил о себе в проекте «Наша Russia». Потом было много чего: Comedy Club, «Прожекторперисхилтон», корпоративы. С 2013 года Светлаков начал пробовать себя в качестве кинопродюсера - «Горько», «Горько-2», «Жених»... Артист востребован на рекламном рынке: у него контракт с оператором сотовой связи, банком и другими солидными партнерами. Что касается телевидения, то свои заработки на ТНТ Светлаков не скрывал: «Получал 400 - 500 тысяч долларов в год». И все же Сергей ушел с ТНТ на СТС, где он и продюсер, и ведущий. В 2018 году, как уверяет Forbes, доход Светлакова составил $1,8 миллиона.