Вот вам, солдат, и пенис новый и мошонка. Пользуйтесь!

И пенис и мошонку — всё мужское достоинство, что называется, в сборе — получил американский военнослужащий (US Navy), ветеран боевых действий в Афганистане. Рей — так называют его медики. Настоящее свое имя солдат скрывает. Скромничает.

Хирурги, которые провели уникальную операция. Пациент лежит на каталке между ними. Вместо ног - протезы.

Рей был тяжело ранен в 2010 году — подорвался на самодельном взрывном устройстве, заложенном талибами. Взрывом оторвали ноги, пенис вместе с яичками и часть тканей живота. Парень чудом выжил, но стал подумывать о самоубийстве — жизнь без половых органов казалась невыносимой.

В 2013 году Реем заинтересовался доктор Ричард Редетт ( Dr Richard Redett) — пластический хирург из университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine in Baltimore ). Предложил ему гениталии от умершего донора. Предупредил, что подобная операция будет первой в мире — такой, чтобы пришить и пенис и мошонку одновременно. Де, может и не получиться.

Рей согласился рискнуть. А чего ему было терять? И так остался без самого дорогого...

Ожидание донорских органов и подготовка к операции заняли 5 лет. Рей дождался: 26 марта 2018 года ему пришили эдакий лоскут со всем интимным хозяйством - пенис с мошонкой вместе с тканью живота. Операция, длившаяся 14 часов, прошла успешно. О чем хирурги сообщили 23 апреля 2018 года. И даже продемонстрировали суть посредством анимационного ролика.

Органы отделяют от донора...

Соответствующий лоскут вырезают у пациента - солдата.

Мошонку с пнисом и частью живота пришивают пациенту.

Ныне спустя более, чем полтора года, появился повод вернуться к обновке Рея. Хирурги, которые выполнили уникальные манипуляции, сшивая ткани, нервы и сосуды, рассказали о своей методике в журнале New England Journal of Medicine. Сообщили, что пациент жив-здоров и считает обретенные органы своими. Что отнюдь не маловажно.

Рей справляет малую нужду стоя, как все нормальные люди. Но главное чудо, конечно, в том, что чужой пенис демонстрирует эрекцию. И доставляет удовольствие новому хозяину. Медики уверяют, что Рей способен испытывать оргазм, правда, без семяизвержения, поскольку яички донора решили вынуть — из неких этических соображений.

Появилась ли у бывшего солдата любимая девушка, хирурги не сообщают. Да и сам Рей об этом не рассказывает. Хотя иной раз и откровенничает.

В Балтиморе полагают, что освоили методику трансплантации донорских половых органов. Намерены продолжать. В ближайшее время они планируют 60 операций подобного рода — так называемых комбинированных аллотрансплантаций, которые, как выяснилось, весьма востребованы. Согласно имеющимся данным, обнародованным Пентагоном, пенисы с яичками оторвало осколками и пулями 1367 американским военнослужащим в период с октября 2001 года по август 2013.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Четвертый член

Первый донорский пенис пришили в сентябре 2006 года в Китае - в военном госпитале Гуанчжоу. Он достался 44-летнем мужчине, пострадавшему в результате несчастного случая. Операция прошла успешно. Но пациент вдруг запсиховал — не признал своим пенис, ранее принадлежавший 22-летнему донору. В итоге, пересаженный орган пришлось отрезать.

11 декабря 2014 года отличились врачи из ЮАР. В одной из больниц Кейптауна они пришили новый пенис 21-летнему парню, взамен непоправимо поврежденного в результате неудачного обрезания. Уже через полгода пациент объявил о том, что его подруга беременна. Надо понимать, что обновка функционировала.

В начале мая 2016 года хирурги Массачусетской больницы впервые пришили пенис американцу - 64-летнему Томасу Мэннинг, у которого лишился своего, заболев раком.

Операция, которую помянули ныне — 26 марта 2018 года — четвертая, если считать пересаженные пенисы. Но первая, если учитывать, что донорский пенис был дополнен мошонкой и фрагментом живота.

КСТАТИ

Шнобелевская премия «За спасение ампутированных пенисов»

Шнобелевскую премию за 2013 года в области здравоохранения получили врачи из Тайланда — большая группа, члены которой разработали технологию спасения и возвращения на место, случайно или нарочно ампутированных пенисов. Необходимость в подобной технологии возникла от того, что Сиам - регион, в котором распространены трансвеститы, сменившие

мужской пол на женский, время от времени охватывает массовы психоз — мужчины десятками, а то и сотнями оттяпывают себе пенисы. Что называется, за компанию. Многие потом жалеют.

Шнобелевские лауреаты, найдя потерянное, сохраняют его соответствующим образом. Чтобы пришить обратно. Но не всегда получается. Как сообщают тайские медики в Американском хирургическом журнале (American Journal of Surgery), часто бывает, что ампутированные пенисы оказываются объедеными утками. Таким несчастным — дорога в Балтимор. Или в Кейптаун.