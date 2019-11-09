Александра Пахмутова - "Комсомольской правде": ...А дальше песня шла в ногу с жизнью

Забота у нас простая, забота наша такая,

Жила бы страна родная, и нету других забот.

И снег, и ветер, и звезд ночной полет,

Меня мое сердце в тревожную даль зовет...

Моё единственное интервью с Александрой Пахмутовой состоялось в январе 2015-го - благодаря как раз вот этой знаменитой песне, которую Александра Павловна написала давным-давно - на стихи Льва Ошанина.

Тогда я (в прошлом - военный музыкант) вел в нашей вкладке "Красная Звезда" (выходит в еженедельнике "Комсомольской правды") колонку "Великие марши и великие песни".

Параллельно делал аудиоверсию - для Радио "Комсомольская правда". (Этот вариант вместе с текстом "вывешивали" и на сайт kp.ru.)

Мне жутко захотелось посвятить один из таких выпусков "Песне о тревожной молодости". (Кстати, всего за два с половиной года у меня сложилось больше 70 таких аудиоколонок, которые пользовались популярностью у читателей и слушателей).

Композитор Александра Пахмутова на юбилейном вечере, посвященном 100-летию ВЛКСМ в Большом Кремлевском дворце.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместе с нашим звукорежиссером Игорем Урываевым мы собрали весь "музыкальный" материал, я взял интервью у Иосифа Кобзона и Валерия Халилова. А вот с композитором - Александрой Пахмутовой - случилась загвоздка. И тому была серьёзная причина.

Оказывается, за много лет до этого кто-то из моих коллег, далекий от "настоящего музыкального искусства", но близкий к "светским хроникам", плохо представлявший себе, кто такая Пахмутова, опубликовал в газете её фото - с бокалом шампанского и с какой-то ужасной подписью, при этом Александру Николаевичу он (или она, не помню) назвал... "Александрой Константиновной". Ну, и Пахмутова естественно, обиделась: "Комсомолке" - никаких интервью!

Мне ничего не оставалось, как обратиться за помощью к всесильному Иосифу Кобзону. Разумеется, пришлось рассказать и эту историю.

- Ну, вы даёте! - сказал Мэтр.

- А минуты через три сам мне позвонил:

- Запиши номер телефона, Александра Николаевна поднимет трубку и ответит на все твои вопросы, - ещё и пошутил, - смотри, отчество не перепутай!

Александра Махмутова и исполнитель многих песен композитора - Иосиф Кобзон. Фото: из архива семьи Кобзон.

Ну, я тут же позвонил. Извинился за коллег.

- Ничего - ничего, бывает, - услышал в ответ, кажется, она даже рассмеялась.

И вот что рассказала мне Александра Николаевна:

- Вообще-то эта песня никогда не была маршем. А судьба у неё сложилась счастливая. Надо отдать должное великому мастеру Льву Ошанину. Он мне принёс очень хорошие стихи. А я ему показала уже готовую музыку к фильму. (Речь о киноленте "По ту сторону", которую в 1958-м режиссёр Фёдор Филиппов снял по одноименному роману Виктора Кина. - А.Г.) И тогда Ошанин отложил свои стихи в сторону и стал делать новую подтекстовку. Я не хочу сказать, что вот такую хорошую музыку написала. Просто он знал, что нужно. Ну, а дальше песня шла в ногу с жизнью...

... А 9 мая 2014-го марш на эту музыку впервые прозвучал на Красной площади - под него проходят колонны МЧС. (Подробнее обо всем об этом вы прочитаете и услышите в моей музыкальной колонке - прямо здесь и сейчас.)

А "Комсомолка" поздравляем легендарного композитора - Александру Пахмутову - с юбилеем. Здоровья вам, дорогая Александра Николаевна! И новых песен - вам и нам!

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