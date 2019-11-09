"Спартак" уходит на перерыв в чемпионате, победив самарские "Крылья Советов" 2:0

В субботу, 9 ноября, футболисты "Спартака" принимали на своем поле соседей по турнирной таблице Премьер-Лиги. Не особо хорошо играющие в этом сезоне "Крылья Советов" приехали в гости к ищущей себя команде Доменико Тедеско. В начале недели "красно-белые" проиграли 0:1 тульскому "Арсеналу" и завершили первую половину сезона девятыми.

Но вот уже на старте второй части турнира спартаковцы решили как можно быстрее взяться за дело. И уже на 3-й минуте после голевого паса Бакаева гол в ворота самарцев забил аргентинец Эсекиель Понсе. Казалось, что благодаря бодрому началу спартаковцы забьют еще не один раз...

Спартак - Крылья Советов. 1:0. Эсекьель Понсе, Российская Премьер-Лига, 16 тур 09.11.2019.Спартак открывает счет в матче. Трансляция матча Спартак - Крылья Советов https://www.kp.ru/daily/27053.7/4119289/

И на 15-й минуте матча Джордан Ларссон вылетел один на один с вратарем "Крыльев Советов" Сергеем Рыжиковым и "парашютиком" отправил мяч в ворота. Гол? Неее! Мяч отменили, потому что был офсайд. После этого в матче до перерыва ничего особого не произошлло. Второй мяч мог взбодрить обе команды. Но в итоге на отдых "Спартак" и "Крылья" ушли на отдых при минимальном счете в 1:0.

Вторая половина встречи не отличалась тоже особой бодростью и динамикой. "Спартак", однако же, к середине тайма хозяева получили преимущество в одного игрока. Мияйлович получил красную и досрочно ушел с поля после того, как его фол зафиксировал VAR.

Ну а точку в поединке за пять минут до конца поставили сами гости. На 81-й минуте матча после очередной атаки "Спартака" мяч уже летел в пустые ворота, но защитник "Крыльев Советов" Карпов рукой выбил мяч в аут. Карпову - красная, "Спартаку" - право на пенальти. И Зелимхан Бакаев был точен, добавив к голевой передаче еще и гол в этом поединке. Сразу же после чего был заменен на Мирзова.

Спартак - Крылья Советов. 2:0. Зелимхан Бакаев (пен.), Российская Премьер-Лига, 16 тур 09.11.2019.Бакаев реализует пенальти

"Спартак", получив два гола преимущества к концу встречи, довел спокойно дело до победы. В сезоне наступил перерыв на две недели, грядет пауза на игры сборных. 24 ноября "Спартак" поедет в гости к екатеринбургскому "Уралу". В этот же день "Крылья Советов" в Москве сыграют против ЦСКА.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Крылья Советов.