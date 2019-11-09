Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Московский "Спартак" в начале недели неожиданно проиграл со счетом 0:1 тульскому "Арсеналу". Второй круг сезона команда Доменико Тедеско откроет матчем пртив волжан. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019.
Статистика личных встреч Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019
Команды играли между собой в чемпионатах России по футболу 51 раз. 36 поединков выиграли спартаковцы, 9 раз была ничья. А 6 встреч - за самарскими "Крыльями Советов".
Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019
Чуть побольше шансов на победу в игре у футболистов московского "Спартака".
Прогноз на матч Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019
"Спартак" выиграет матч у самарских "Крыльев Советов", либо же будет ничья.
Время начала матча Спартак - Крылья Советов 9 ноября октября 2019
Матч Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019 года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Крылья Советов можно посмотреть 9 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.
Трансляция матча Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019
Трансляция матча Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.
Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU