Американец похудел на 273 килограмма и справился с депрессией
25-летний Мэттью Хаузер из небольшого американского городка Бристоль в штате Виржиния совершил практически невозможное: из смертельно больного толстяка, страдающего тяжелой формой ожирения, он превратился в здорового и стройного молодого человека.
Всего три года назад Мэттью весил без малого четыре центнера – 363 килограммов, пишет Mirror. Однажды парню стало очень плохо, и его экстренно госпитализировали, а в больнице врачи сообщили тучному пациенту, что жить ему осталось не более полугода.
Услышав такой мрачный прогноз, Мэттью Хаузер решил всерьез взяться за свое здоровье: он полностью изменил свой обычный рацион, отказался от любимых высококалорийных блюд, и отправился в спортзал. За три года работы над собой у него получилось похудеть на целых 273 килограмма. Сейчас молодой человек весит 90 кг.
Как теперь говорит Мэттью, достичь таких потрясающих результатов ему удалось благодаря строгой диете и ежедневным двухчасовым тренировкам. Кроме того, по словам бывшего толстяка, спорт и самодисциплина помогли ему справиться и с депрессией.
К слову, сайт kp.ru недавно рассказывал, как после одной фразы врача 135-килограммовая толстушка похудела вдвое, и о мужчине, который раньше, по его словам, «не помещался в самолете», а теперь носит вещи, купленные в 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU