Американец похудел на 273 килограмма и справился с депрессией

25-летний Мэттью Хаузер из небольшого американского городка Бристоль в штате Виржиния совершил практически невозможное: из смертельно больного толстяка, страдающего тяжелой формой ожирения, он превратился в здорового и стройного молодого человека.

Всего три года назад Мэттью весил без малого четыре центнера – 363 килограммов, пишет Mirror. Однажды парню стало очень плохо, и его экстренно госпитализировали, а в больнице врачи сообщили тучному пациенту, что жить ему осталось не более полугода.

redsealh Мэттью Хаузер за три года сбросил 273 килограмма

Услышав такой мрачный прогноз, Мэттью Хаузер решил всерьез взяться за свое здоровье: он полностью изменил свой обычный рацион, отказался от любимых высококалорийных блюд, и отправился в спортзал. За три года работы над собой у него получилось похудеть на целых 273 килограмма. Сейчас молодой человек весит 90 кг.

redsealh Три года назад вес Мэттью Хаузера доходил до 363 килограммов

Как теперь говорит Мэттью, достичь таких потрясающих результатов ему удалось благодаря строгой диете и ежедневным двухчасовым тренировкам. Кроме того, по словам бывшего толстяка, спорт и самодисциплина помогли ему справиться и с депрессией.

redsealh Стать стройным и здоровым молодому человеку помог спорт

К слову, сайт kp.ru недавно рассказывал, как после одной фразы врача 135-килограммовая толстушка похудела вдвое, и о мужчине, который раньше, по его словам, «не помещался в самолете», а теперь носит вещи, купленные в 20 лет.

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