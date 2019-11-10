Оренбург - Уфа 10 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футболисты "Оренбурга" и "Уфы" - две крепкие команды Премьер-Лиги. На их счету - немало неожиданных результатов в поединке с топ-клубами чемпионата России. Теперь же они сыграют на поле оренбуржцев. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Оренбург - Уфа 10 ноября 2019.

Статистика личных встреч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019

Команды играли между собой в Премьер-Лиге пять раз. 3 победы - у "Оренбурга", 1 раз выиграла "Уфа", а одна встреча завершилась вничью. Это было в мае 2017 года в Оренбурге. Последняя же игра двух команд завершилась победой "Оренбурга" на поле "Уфы" 31 августа этого года.

Прогнозы букмекеров на матч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019

Равны шансы команд на победу в этой игре.

Прогноз на матч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019

Итогом поединка будет скорее всего ничья.

Время начала матча Оренбург - Уфа 10 ноября октября 2019

Матч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Оренбург - Уфа можно посмотреть 10 ноября и начнется в 11:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Оренбург - Уфа 10 ноября 2019

Трансляция матча Оренбург - Уфа 10 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 11:30 по московскому времени.