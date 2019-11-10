Оренбург - Уфа 10 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футболисты "Оренбурга" и "Уфы" - две крепкие команды Премьер-Лиги. На их счету - немало неожиданных результатов в поединке с топ-клубами чемпионата России. Теперь же они сыграют на поле оренбуржцев. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Оренбург - Уфа 10 ноября 2019.
Статистика личных встреч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019
Команды играли между собой в Премьер-Лиге пять раз. 3 победы - у "Оренбурга", 1 раз выиграла "Уфа", а одна встреча завершилась вничью. Это было в мае 2017 года в Оренбурге. Последняя же игра двух команд завершилась победой "Оренбурга" на поле "Уфы" 31 августа этого года.
Прогнозы букмекеров на матч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019
Равны шансы команд на победу в этой игре.
Прогноз на матч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019
Итогом поединка будет скорее всего ничья.
Время начала матча Оренбург - Уфа 10 ноября октября 2019
Матч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019 года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Оренбург - Уфа 10 ноября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Оренбург - Уфа можно посмотреть 10 ноября и начнется в 11:30 по московскому времени на Матч Премьер.
Трансляция матча Оренбург - Уфа 10 ноября 2019
Трансляция матча Оренбург - Уфа 10 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 11:30 по московскому времени.
Оренбург - Уфа 10 ноября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU