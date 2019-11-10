2019-11-10T08:43:34+03:00
Спорт

Гол и передача Евгения Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Вегас" в матче НХЛ 5:2

Российский хоккеист назван первой звездой поединка [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов.Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов.Фото: REUTERS
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Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" одержали победу со счетом 5:2 над "Вегас Голден Найтс" на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой поединка стал российский легионер столичного клуба Евгений Кузнецов.

Шайбами у победителей отметились Евгений Кузнецов (1-я минута), Том Уилсон (6), Йонас Зигенталер (36) и Никлас Бекстрём (52, 60). У "Вегаса" отличились Макс Пачиоретти (9) и Райлли Смит (38).

Помимо шайбы на 58-й секунде матча Кузнецов отметился голевой передачей в этой встрече. В этом сезоне на счету российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" - 16 (6+10) очков. Защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов сделал голевую передачу, доведя свой лицевой счет в сезоне до 8 (1+7) очков. А вот у Александра Овечкина - никаких результативных действий. Капитан клуба провел на льду 21 минуту и 21 секунду, заработав "+1" по системе "плюс/минус". При ней игрок получает +1 в момент нахождения на льду при заброшенной шайбе своей команды, и -1 при пропущенной.

Для "Вашингтон Кэпиталз" это - шестая победа подряд в регулярном чемпионате. И он идет первым в Восточной конференции с 29 очками в 18 поединках сезона. А "Вегас" - пятый на Западе с 21 баллом после такого же количества матчей.

Следующая игра у "Вашингтон Кэпиталз" - 12 ноября против "Аризоны" на своем льду. А "Вегас" сыграет 11 числа против "Детройта" в гостях.

Видеообзор матча НХЛ Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс.Поединок Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 5:2 09.11.2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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