У Юли появился шанс услышать мир

Юле Арсентьевой два годика с половиной. Милый человечек, долгожданный и любимый ребенок, улыбашка, умничка. Если бы не эта глухота.

При рождении врачи поставили ей диагноз: редкий врожденный порок развития - микротия ушной раковины справа, атрезия правого слухового прохода, кондуктивная тугоухость 3 степени и аномалия развития слуховых косточек в ушке слева с 1 степенью тугоухости.

Проще говоря, у Юли нет правого ушка, отсутствует слуховой канал, а с левым проблемы. В роддоме врачи на вопросы перепуганной мамы, как с этим жить и можно ли вылечить, только пожимали плечами.

Сегодня, несмотря на старания родителей, ситуация все хуже. В речевом развитии малышка отстает. Слова даются с трудом. Юля нечетко произносит звуки и не полностью проговаривает слова. Она плохо ориентируется в пространстве, не понимает, откуда идет звук. А как без этого познавать мир?! - На прогулке Юленька часто не поворачивается на мой зов и это очень пугает, - переживает мама, - я часто думаю, как она будет учиться и плачу.

Маму понять легко. На многочисленных консультациях ей постоянно твердят, что с возрастом кости черепа утолщаются и вероятность абсолютной глухоты очень высока. К тому же, проблемы слухового аппарата это не только проблемы со слухом. У Юли слабый иммунитет, постоянные ОРВИ. Очень часто обостряется аденоидит, воспаляются миндалины. Малышка постоянно находится на поддерживающем лечении.

С самого рождения Юли родители мотаются по клиникам, ищут, кто сделает ребенку спасительную операцию. К сожалению, в отечественных больницах результаты операций неутешительны – слух не улучшается. К тому же, проводят их после 6 лет.

Наконец, их поиски завели аж в Америку. Результаты хирургов из Калифорнийского института слуха впечатляют. Процент успешных операций высок, материал для ушного хряща берут не из ребра пациента, а специально разработанный, хорошо приживляющийся. Деток берут с трех лет.

На сегодняшний день операция одобрена, и, по словам хирургов, шансы на восстановление слуха и ушной раковины Юли велики.

Остается последнее – деньги. Операция стоит 95 тысяч долларов, или более шести миллионов рублей. Мама разводит руками – зарплаты у нее и мужа маленькие.

- Даже если мы продадим все, что имеем, нам не хватит и на треть всей суммы…

Помогите!

Звоните: +7921-141-10-94, +7981-425-40-50 Ирина Валерьевна, мама Юли

Как помочь:

Чтобы помочь Юлии, отправьте СМС на НОМЕР 4575 со словом ЖУРАВЛИК , далее пробел и сумма пожертвования. Например: ЖУРАВЛИК 100

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