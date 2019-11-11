Лиза Арзамасова: Рада получить новый паспорт и сменить фамилию

Лиза Арзамасова давно выросла из косичек скромной ботанички Галины Сергеевны из «Папиных дочек». Актрисе уже 23, она вовсю играет в театре, выкладывает в Инстаграм смелые фото, ставит моноспектакль и входит в руководство благотворительного фонда «Старость в радость». В интервью «КП» Лиза объяснила, почему решила вернуться на СТС и для чего ей пришлось менять фамилию.

- После съемок в долгоиграющем проекте «Папины дочки» я работала на разных каналах, но на СТС в качестве актрисы не возвращалась, - объясняет Арзамасова. - Принимала участие в других проектах, развлекательных шоу, была голосом канала СТС LOVE и все же не работала как актриса. Так что за это время сильно соскучилась. По людям, атмосфере съемочных площадок - климат там легкий, семейный, уютный и не истеричный, как иногда бывает. Мне было приятно, но не было ощущения возвращения в дом, который я раньше покинула, потому что связь с каналом так или иначе всегда была. В сериале «Ивановы-Ивановы» мы работали без суеты, я чувствовала себя защищенной.

- Говорят, даже паспорт вам специальный изготовили?

- Да, в первый же день мне сделали шуточный паспорт на имя Елизаветы Николаевны Ивановой. Эта новость взбудоражила общественность. Зрители начали гадать: или я сменила фамилию, или в сюжете изменения и появился новый член семьи Ивановых. Нет. Ни то ни другое не имеет отношения к реальности. Просто это был символ того, что меня приняли в команду и впереди много работы, которую мы будем делать, как внутри семьи. Мне было очень приятно.

- Значит, фамилия вашей героини не Иванова?

- Нет, мой персонаж - аспирантка Настя, которая приходит в институт, где учится Ваня Иванов (его играет актер Алексей Лукин. - Ред.). И вроде бы ничем она не выделяется, но мы же знаем, что для искры, которая может возникнуть в сердце молодого человека или девушки, не всегда нужен яркий повод. Иногда это необъяснимо. Так вот, искра возникает между Ваней и моей Настей.

- У вас нет ощущения, что после яркой работы в «Папиных дочках» продюсеры чаще всего используют вас для ролей хороших девочек? Не хотелось бы маньячку сыграть, например?

- Наверно, это потому, что в представлении многих я выгляжу - как тот самый тихий омут. И в театре у меня были такие героини - с двойным дном. На экране этих ролей было меньше, возможно, в «Ивановы-Ивановы» удастся нагло пошалить. Впрочем, есть и проекты, которые еще не вышли на экран, так вот в них я как раз играю роковых отрицательных героинь - они безжалостно обращаются с мужскими сердцами.

О ЧЕМ СЕРИАЛ

В 4-м сезоне комедийной саги две очень разные, но сроднившиеся семьи Ивановых развивают личные проекты. Полина (Александра Флоринская) и Лида (Анна Уколова) откроют бутик, Леша (Михаил Трухин) распахнет двери собственного зоопарка, Данила (Семен Трескунов) станет управляющим автосалона, заменив отца (Сергей Бурунов), а тот, в свою очередь, создаст интернет-магазин.

«Ивановы-Ивановы». Понедельник - четверг, 19.00, СТС.