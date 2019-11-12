2019-11-12T15:31:56+03:00
Общество

Иван Дорн для проекта WWF записал дичь вместе с исчезающими птицами

Опубликован первый клип на песню, выпущенную некоммерческим лейблом Birds Records
Анна ГЛАДКИХ
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Репер надеется, что наступят времена, когда птицы заживут «как люди»Репер надеется, что наступят времена, когда птицы заживут «как люди»Фото: Евгения ГУСЕВА
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Birds Records – новый некомерческий лейбл Яндекс.Музыка и Всемирного фонда дикой природы (WWF). Основная идея проекта — сохранить для последующих поколений голоса редких видов птиц. Планируется, что вся прибыль пойдет на проекты WWF России, в первую очередь на сохранение мест обитания вымирающих видов пернатых.

Первым артистом проекта и его идейным лидером стал российский репер Иван Дорн. Он записал трек «Дичь», в котором обратился к людям от лица редких, исчезающих птиц: «Наше имя в красной книге черной кляксой начертили. Что ж, спасибо, наш спаситель, вы же нас и сократили».

Сюжет клипа рассказывает о судьбе птиц, которые так или иначе оказались на грани исчезновения из-за деятельности человека: вырубка лесов, строительство новых трасс, загрязнение водоемов, использование ядохимикатов и пестицидов на сельскохозяйственных полях уничтожают места естественного обитания птиц или делают их непригодными для жизни пернатых.

Фишка лейбла в том, что он использует сэмплы на основе птичьего пения. В композиции «Дичь» слышны голоса азиатского бекаса, белой куропатки, дубровника, неясыти и кукушки, которые заранее записали члены Союза охраны птиц России. Сам трек Дорн записал в своей студии Masterskaya.

– Это была одна из тех историй, к которой даже нечего добавить. Ведь идея сделать из голосов птиц трек настолько классная, что мы сразу в нее погрузились и всецело отдались процессу. Эта история интересна нам с точки зрения как творческой, так и с точки зрения социальной ответственности. Очень счастлив, что мы продолжаем акцентировать внимание людей на проблемах природы. Я надеюсь, что люди останутся неравнодушными ко всему происходящему, и тогда птицы заживут «как люди», – цитирует Ивана Дорна сайт wwf.ru.

Поддержать проект можно прослушав треки лейбла на Яндекс.Музыке или купить одежду из лимитированной коллекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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