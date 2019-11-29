Проект энергоблока для АЭС будущего создают в России

Подольское «ОКБ «Гидропресс», исполняющее заказ «Росатома», готовит проект энергоблока с новейшим ядерным реактором ВВЭР-С. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Разработка основана на двухкомпонентной ядерной энергетической системе с замкнутым ядерным топливным циклом, которая базируется на совмещении распространенных сейчас реакторов на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Фактически радионуклидные отходы пойдут на переработку в реактор на быстрых нейтронах, а урана понадобится гораздо меньше.

Тем самым, будущий реактор поможет решить главные проблемы атомной энергетики. Это ограниченность природных запасов урана и рост объёмов отработавшего ядерного топлива. Воспроизводство ядерного горючего станет шире, так как система позволит экономить до 30% ядерного топлива. В результате вырастет топливная база, а необходимость в наращивании объёмов добычи урана отпадет.

При этом затраты на строительство новых энергоблоков блоков должны быть на 10–15% ниже по сравнению с существующими.

Проект энергоблока создают в рамках новой стратегии «Росатома», принятой в 2018 году, которая основана переходе к двухкомпонентной ядерной энергетической системе с замкнутым топливным циклом.