2019-11-29T01:06:46+03:00
Экономика

Проект энергоблока для АЭС будущего создают в России

Разработка осуществляется в рамках принятой в 2018 году стратегии «Росатома», основанной на ядерной энергосистеме с замкнутым циклом
Анна ГЛАДКИХ
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Будущий реактор поможет решить главные проблемы атомной энергетикиБудущий реактор поможет решить главные проблемы атомной энергетикиФото: Александр ГЛУЗ
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Подольское «ОКБ «Гидропресс», исполняющее заказ «Росатома», готовит проект энергоблока с новейшим ядерным реактором ВВЭР-С. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Разработка основана на двухкомпонентной ядерной энергетической системе с замкнутым ядерным топливным циклом, которая базируется на совмещении распространенных сейчас реакторов на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Фактически радионуклидные отходы пойдут на переработку в реактор на быстрых нейтронах, а урана понадобится гораздо меньше.

Тем самым, будущий реактор поможет решить главные проблемы атомной энергетики. Это ограниченность природных запасов урана и рост объёмов отработавшего ядерного топлива. Воспроизводство ядерного горючего станет шире, так как система позволит экономить до 30% ядерного топлива. В результате вырастет топливная база, а необходимость в наращивании объёмов добычи урана отпадет.

При этом затраты на строительство новых энергоблоков блоков должны быть на 10–15% ниже по сравнению с существующими.

Проект энергоблока создают в рамках новой стратегии «Росатома», принятой в 2018 году, которая основана переходе к двухкомпонентной ядерной энергетической системе с замкнутым топливным циклом.

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