Сахалинская область первой в России запустила прием у врача по видеосвязи

На недавнем заседании Госсовета по вопросам здравоохранения Владимир Путин поставил перед регионами задачу: до 1 июля 2020 года разработать программы по модернизации первичного звена - поликлиник, амбулаторий, фельдшерских пунктов. В первую очередь президент обратил внимание на доступность медицинской помощи, дефицит специалистов и оснащенность оборудованием. В Сахалинской области эти проблемы уже успешно решают - в регионе идет масштабная реформа системы здравоохранения. Год назад губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу сделать медицинские услуги на Сахалине и Курильских островах качественными и максимально доступными.

- Когда мы ездим по районам, встречаемся с людьми, в числе первых звучат медицинские вопросы, - рассказал Валерий Лимаренко на заседании Госсовета. - Важно не только оснастить больницы и поликлиники - на это у нас есть средства, но и правильно организовать работу медицинских учреждений. Например, электронный документооборот позволяет избавить врачей от вороха бумажной работы, чтобы они могли больше времени уделять пациентам. А телемедицинские консультации помогают решить проблему нехватки узких специалистов. Сахалинцы могут бесплатно связываться с врачами ведущих российских клиник на другом конце континента.

Сахалинская область первой в России запустила регулярные приемы у врачей по видеосвязи. И это не единственное ноу-хау, появившееся в местных клиниках за последнее время.

Поликлиники без очередей

Еще год назад визит к врачу для большинства островитян был малоприятной процедурой: талоны на прием к узким специалистам приходилось вырывать с боем, а потом еще несколько часов томиться в очереди. Решив в корне изменить ситуацию, Валерий Лимаренко и его команда начали с элементарного: за несколько месяцев объехали почти все клиники региона. Поговорили с людьми, определили болевые точки. Пациенты жаловались на загруженность врачей, на неудобный график работы поликлиник. Первым делом облздрав изменил часы приема в медучреждениях - они стали работать до 20 часов вечера и принимать пациентов по субботам. В поликлиниках внедрили «бережливые технологии», в 5 раз сократив время ожидания в очередях. И сделали доступными диспансеризацию, убедив сахалинцев регулярно проверять свое здоровье. На улицах городов теперь дежурят мобильные диагностические пункты, а в отдаленные районы отправились стоматологические и рентгенологические комплексы: за 9 месяцев этого года обследование прошли 47 тысяч человек.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу сделать медицинские услуги в регионе качественными и максимально доступными. Фото предоставлено Департаментом информационной политики правительства Сахалинской области.

Недавно в сахалинских поликлиниках запустили новую систему «Окно доверия». Теперь все желающие могут оставить видеоотзыв о работе медицинского учреждения. Весной на Сахалине открылась «горячая линия» «1-300». По этому номеру можно не только записаться на прием и получить консультацию, но и пожаловаться на конкретного врача или поликлинику. В сентябре у сервиса «1-300» добавилась еще одна услуга - «спроси онколога». Специалист по телефону отвечает на вопросы и при необходимости записывает на анализы.

Ранней диагностике рака на Сахалине уделяется особое внимание: все обследования в областном онкологическом диспансере с октября 2019 года стали бесплатными. В ближайших планах - сделать бесплатными услуги по проверке сердца и сосудов во всех государственных медучреждениях региона.

Средняя зарплата медиков - 160 тысяч

Проблему дефицита кадров в области решили рублем. Медики на Сахалине получают самые высокие подъемные в России. Как итог - с начала года на работу устроились 245 новых специалистов.

- В апреле мы увеличили зарплаты врачей на 30 процентов. Сегодня они получают в среднем 160 тысяч рублей, - отмечает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Также медикам доступны подъемные от 1,4 до 2,6 миллиона рублей, сертификат на приобретение жилья на сумму до 3 миллионов рублей и компенсация аренды квартиры - до 25 тысяч рублей ежемесячно. Это очень существенные меры поддержки.

Уже в 2020 году потребность в новых специалистах будет полностью закрыта. Решая проблему с кадрами, областные власти параллельно укрепляют материально-техническую базу. На капремонт медучреждений и закупку нового оборудования в этом году было выделено в два раза больше средств, чем раньше, - 4 млрд рублей. До 2024 года в регионе построят 65 новых поликлиник и больниц. Сахалин расставил для себя приоритеты и выбрал здоровый образ жизни.

Почти 2,7 млрд руб. в этом году на Сахалине было потрачено на закупку новой медицинской техники.

Сахалинские врачи получают самые большие в России подъемные. Фото предоставлено Департаментом информационной политики правительства Сахалинской области.

СРАВНИМ?

Техники больше, чем в Германии

Благодаря высокой оснащенности компьютерными томографами в регионе запущен проект по скринингу рака легких - одного из самых опасных заболеваний. Для сравнения: на полмиллиона жителей области приходится 24 компьютерных томографа, тогда как в Германии такое количество томографов приходится на миллион жителей. Сахалинский проект по скринингу рака легких уже вошел в пятерку лучших социальных практик России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дальневосточный Баден-Баден

Сахалинская область - единственный российский регион, полностью расположившийся на островах: природа щедро отмерила этому краю столько красот, что с лихвой хватит на толстый туристический путеводитель. Морские просторы, действующие вулканы, горы - здесь есть все, чтобы отдохнуть душой и телом. Скоро ко всем возможностям, которые предлагают острова, добавится еще одна: Сахалин станет регионом-курортом. Здесь появится медицинский кластер с современными клиниками и бальнеологическими здравницами.

Термальные источники давно привлекают в эти края жаждущих поправить свое здоровье. Сахалин располагает богатейшим источником минеральной воды, аналог которому есть только в немецком Баден-Бадене. Развивать на островах бальнеологию - отличная идея, но сахалинские власти решили пойти еще дальше и сделать регион местом для проведения самых современных обследований и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В медицинский кластер войдут высокотехнологичный онкоцентр, детский госпиталь с возможностью реабилитации неврологического профиля и бальнеологические клиники. Технологии и опыт сахалинцы собираются перенять у соседних Японии и Кореи.

Планы амбициозные, но для их осуществления необходимо полностью перестроить региональную систему здравоохранения, вывести ее на качественно новый уровень. Глядя на то, какой мощный прорыв региональные власти сделали за последний год, можно не сомневаться: медицинский кластер в области создадут в рекордные сроки.