"Университет без выпускников": как онлайн-среда меняет высшее образование

Как новые технологии меняют наши университеты и школы, рассказали участники круглого стола в "КП", посвященного онлайн-образованию.

Онлайн-курсы и не только

У нынешних школьников и студентов есть масса возможностей учиться онлайн. Если пять-десять лет назад желающим пройти онлайн-курсы на мировых образовательных порталах Coursera или edX нужно было знать английский чуть ли не в совершенстве, то сейчас на этих площадках доступно большое количество русскоязычного контента. При поддержке Минобрнауки России развиваются и отечественные образовательные проекты, в некоторых аспектах превосходящие зарубежные аналоги: ведущие вузы выкладывают свои электронные курсы на национальной платформе "Открытое образование", активно развивается портал-агрегатор «Современная цифровая образовательная среда в РФ» (online.edu.ru). А школьники могут повторять сложные темы и делать задания с помощью цифровых уроков на базе Российской электронной школы. И такая возможность учиться и учить онлайн меняет всю систему образования.

- Рамки между школами и вузами все больше стираются, - рассказывает Нурлан Киясов, директор EdCrunch University Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". – Наш университет, как и другие ведущие вузы, участвует в работе платформы "Открытое образование". И мы видим, что на этой платформе появляется все больше старшеклассников, что ими востребованы именно университетские курсы. Кроме того, на НПОО и «СЦОС в РФ» обучается много учителей, а также преподавателей вузов и колледжей, которые позже и сами начинают разрабатывать свои собственные онлайн-курсы. То есть, цифровые компетенции развиваются как у учащихся, так и у педагогов.

Однако, цифровизация – это гораздо больше, чем онлайн-курсы. Чтобы каждый ученик или студент мог получить к ним доступ, нужна инфраструктура: высокоскоростной интернет в каждой школе, хорошее оборудование и качественный контент.

- Важно даже не то, какая скорость интернета в школе, а то, достаточно им этого для работы или нет, - приводит пример Иван Карлов, ведущий эксперт Лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ. – И цифровая трансформация образования – это не только то, как меняется инфраструктура, но и то, как меняется внутреннее взаимодействие людей в образовании.

Вуз на всю жизнь

Одна из самых серьезных перемен, которая происходит в образовании с приходом новых технологий – это смена ролей. Университеты больше не владеют монополией на знания – теперь их можно получить, не выходят из дома. А значит, роль и форма высшей школы будет меняться:

- Сейчас мы в НИТУ "МИСиС" запускаем концепцию "Университет без выпускников", – говорит Нурлан Киясов. – Это значит, вовлекать в прохождение наших профессиональных онлайн-курсов учащихся старшей школы, помогая им с профессиональной навигацией, и дальше сопровождать их профессиональный рост на протяжении всей жизни – предлагая необходимое развитие в удобной для них форме. То есть, не человек приходит в здание университета, а университет приходит к нему, предоставляя качественное образование для постоянного профессионального роста. Но, к сожалению, сегодня далеко не все университеты умеют работать на рынке корпоративного или дополнительного профессионального обучения, чтобы помогать уже взрослым людям.

Профессия на 10 лет вперед

Такая глобальная задача – учеба в течение всей жизни – требует от вузов перемен и в содержании образовательных программ,, которые становятся боле гибкими, подстраиваются под конкретные нужды и задачи обучающихся.

- Каждый человек сможет создавать собственную образовательную траекторию и решать, чему учиться, - приводит пример Амет Володарский, омбудсмен в сфере образования Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте. – Благодаря цифровому образованию студент может к своему основному курсу добавить модули из МГИМО и МГУ, из Собронны и Кэмбриджа. И эта возможность есть уже сегодня.

Такие гибкие программы нужны ещё и потому, что мир меняется слишком быстро. Новые профессии возникают и исчезают быстрее, чем студенты успевают отучиться и получить дипломы. И вузам важно дать своим выпускникам навыки, которые гарантированно помогут им добиться успеха.

- Мы внедряем ряд профессий будущего, чтобы идти в ногу со временем – например, открыли факультет киберспорта, - рассказывает Анатолий Гриценко, проректор по электронному обучению университета "Синергия". – Но для нас важнее длинные траектории, и для этого нужно научить человека думать и учиться развиваться в меняющемся мире.

Лекция на две остановки

Новые технологии меняют и сам формат обучения. Студентам и школьникам больше не нужно садиться за парту, чтобы прослушать лекцию. Это всё можно делать прямо со своего смартфона, где угодно – хоть дома, хоть в дороге.

- Вот едет человек в метро, у него есть 30 минут, чтобы в это время поучиться, - приводит пример Анатолий Гриценко. - Наша стратегия связана с тем, чтобы порционно давать ему некоторые подтемы, чтобы он "ел слона" постепенно, по частям. Такое микро-обучение. Кроме того, гаджеты позволяют давать информацию в разных видах – одни лучше воспринимают видео, другим проще послушать подкаст на пробежке, а третьим важно читать текст и делать пометки. Технологии позволяют охватить все эти форматы.

В итоге вузы начинают больше прислушиваться к студентам – как они учатся, какие знания и навыки ему нужны, чем он мотивирован. Учеба становится более полезной и интересной, а значит, растет и эффективность образования.

- Сейчас в большинстве своем университеты исходят из того, что они знают лучше студента, чему его надо научить, ориентируясь на свои образовательные стандарты и программы, - объясняет Василий Третьяков, генеральный директор Университета национальной технологической инициативы "20.35". – И обычно это почти не связано с деятельностью самого студента, поэтому мотивировать его на учебу предельно сложно. В нашем университете мы меняем позицию студента и позволяем ему самому формировать свою траекторию обучения. И учащиеся могут работать по профилю, вести свой первый бизнес, создавать и внедрять инновации и технологии уже в процессе учебы в вузе.

Парадокс продуктивности

К сожалению, недостаточно раздать детям планшеты, чтобы они стали отличниками и в совершенстве выучили математику и английский. И одни только онлайн-курсы не смогут кардинально повысить эффективность обучения. Цифровизация образования – это целый комплекс решений, внедрение которых требует времени и взвешенного, осторожного подхода.

- Это так называемый парадокс продуктивности – когда в работающую систему добавляешь что-то новое, инновация не дает немедленного эффекта, - говорит Нурлан Киясов. – И чтобы полноценно внедрить цифровизацию в нашу практику, нужно полностью пересмотреть весь учебный процесс и заняться переподготовкой учителей и преподавателей.